Už jsem chtěl být zase kmenový hráč, říkal Hrubý po podpisu v Ostravě

Když ostravský Baník loni na jaře bojoval o záchranu mezi elitou, Robert Hrubý patřil k nejlepším v sestavě. Ale ani on pádu nezabránil. Trenér Vlastimil Petržela si přál středopolaře udržet, ale neuspěl. Hrubý nechtěl hrát nižší soutěž, takže v létě pro změnu putoval ze Slavie na hostování do Teplic. Za ty na podzim odehrál osm utkání.

„Ten půlrok, co jsem v Ostravě nebyl, utekl hodně rychle,“ řekl dvaadvacetiletý Hrubý, který dostal od zástupců Baníku další nabídku koncem listopadu.

A přijal ji. Proč? „Byl jsem na dvou hostováních a na nějaké další jsem už nikam jít nechtěl, už jsem chtěl být zase někde kmenovým hráčem, pevnou součástí týmu, pravidelně hrát. To byla hlavní věc, proč jsem se rozhodl pro Baník. A také to, že to v klubu znám, byl jsem v něm spokojený a líbilo se mi tam.“

Kádr Baníku se ale za půl roku téměř úplně změnil.

Několik kluků tam zůstalo, ale to je normální, že se mužstvo po sestupu obměnilo. Navíc v něm bylo hodně mladých hráčů a pro ně je důležité, aby šli někam hrát.

Pro boj o postup jsou potřeba hlavně zkušenosti, že?

Určitě. Teď jsou v Baníku starší kluci. Je tam Zápotočný, takže tým je teď zkušenější, než byl minule.

V Teplicích jste mohl zůstat?

Ano, ale bylo by to zase jen na hostování do konce sezony, na další půl rok, a to se mi už vážně nechtělo.

Na jaře jste měl v Baníku parťáky ze Slavie - Martina Dostála a Marka Červenku. Nebude vám bez nich smutno?

Smutno nějak ne, ale bylo fajn, že tam byli se mnou. Všichni kluci v mužstvu jsou však fajn, mám tam kamarády a jsou tam hráči, které znám.

Trenér Petržela hledal tvůrce hry. Bavili jste se o tom, že byste to měl být vy?

Bavili jsme se o tom už dříve, ještě než jsem podepsal smlouvu. Teď jsme to ještě nerozebírali.

Ale troufáte si na to?

Samozřejmě. To ano.

Ve středu vám znovu začne příprava. Užil jste si na konci roku volno?

Je potřeba na chvíli trochu vypnout - hlavně tu hlavu. Odpočinul jsem si hezky s rodinou a teď už jsem zase připravený na fotbal. Těším se.

Čeká vás stěhování do Ostravy?

Teď sháním byt, abychom v Ostravě mohli být s přítelkyní. Máme i psa, tak aby případně i ten mohl být s námi, ale úplně se stěhovat nebudeme, protože máme domov v Praze. Ještě však budeme všechno řešit.

Předpokládám, že jste přesvědčený o tom, že Baník postoupí.

Věřím tomu. Udělám pro to vše, co bude v mých silách, a další kluci určitě také. Hrát první a druhou ligu je trochu rozdíl a všichni chceme hrát tu první.