Soupeře píchal jehlou. Argentinskému fotbalistovi teď hrozí vyhazov

Allende v rozhovoru po utkání uvedl, že se inspiroval u trenéra argentinských mistrů světa z roku 1986 Carlose Bilarda, který si během hráčské kariéry podobně nečistými triky pomáhal. V zápase s Estudiantes to odnesl útočník Juan Otero.

„Musel jsem se obrátit k velkému Bilardovi a toho chudáka (Otera) to úplně rozhodilo,“ prohlásil Allende. „Ale co jsem měl dělat? Věděli jsme, že musíme hrát zákeřně, protože to hráči z první ligy nemají rádi. Asi mě nenávidí, ale takový je fotbal,“ přidal.

Otero si během zápasu na Allendeho několikrát stěžoval u rozhodčího, ten však nezasáhl. „Vím, že to pro něj byl největší zápas v životě, ale pořád je to jen fotbal,“ prohlásil na soupeřovu adresu kolumbijský útočník.

Incident však nenechal chladným předsedu Pacífica Héctora Moncada, podle kterého Allendeho chování zastínilo slavné vítězství, a doporučil obráncovo propuštění. „Jsem v šoku, protože znehodnotil práci celého týmu,“ řekl funkcionář.