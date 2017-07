Posily Slavie a Sparty? Pro ligu dobře, míní Čech. A chválil Schicka

Jeden turnus v Praze, druhý nově ve Zruči u Plzně. Užil jste si další ročník své fotbalové školy?

Přemýšlíme, jak uspokojit co nejvíc zájemců. Proto byla škola na dvou místech. Ve Zruči bydlí moji rodiče, takže se přišla podívat celá rodina. A já jsem zapojil i syna Damiána, který byl z celé skupiny nejmladší, což pro něj byl trošku oříšek.

Má talent?

Já jsem hlavně rád, že ho sport baví. Snažíme se, aby si on i dcera Adélka vyzkoušeli všechny možné sporty. Pak bude záležet na nich, co je bude bavit nejvíc. Damiána fotbal baví a poslední dobou je víc a víc v bráně. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

Už se připravujete na novou sezonu?

Připravoval jsem se jako každý rok i během dovolené. Mám svůj program, který dodržuju. Ale měl jsem i možnost si odpočinout - zvládl jsem třeba rodinnou dovolenou.

Arsenal absolvuje část přípravy v Austrálii a Číně. Těšíte se?

První týden absolvujeme v Londýně. Pak poletíme do Austrálie, kde nás čekají dva zápasy v Sydney proti místním týmům. Potom se přesuneme Číny, kde budeme hrát proti Bayernu Mnichov a Chelsea. Jasně, dlouhé přesuny jsou trošku komplikace, ale zase hrajeme před padesáti až sedmdesáti tisíci diváky, což je příjemné. V takové atmosféře to pak stojí za to.

Jaké to je hrát na druhé straně světa proti Chelsea, což je váš londýnský rival a bývalý klub?

Oba kluby mají v Číně velkou fanouškovskou základnu, takže o to bude ten zápas zajímavější. Pořád je to prestižní londýnské derby. Dva týdny nato nás navíc proti Chelsea čeká anglický Superpohár, takže to bude mít zvláštní příchuť. Ale pro nás je v přípravě hlavní, že budeme hrát proti kvalitním soupeřům.

Jste rád, že zůstal trenér Arsene Wenger? Je to dobře?

To se samozřejmě ukáže až na konci sezony. Ale když se člověk za posledních dvacet let podíval na Arsenal, tak u toho byl Wenger. Je tam dál...

Jaká bude sezona bez Ligy mistrů?

Jiná než v předchozích letech. Ale čeká nás Evropská liga, takže co se týče cestování se pro nás nic moc nezmění.

Berete to jako důležitou soutěž?

Já hrál Evropskou ligu v roce 2013 s Chelsea, když jsme do její jarní části postoupili ze třetího místa v základní skupině Ligy mistrů. Když už jsme se tam ocitli, tak jsme chtěli vyhrát. Neznám nikoho, komu by to bylo jedno. Jsem strašně pyšný, že jsem Evropskou ligu vyhrál, když jsem na to navíc měl jen jednu možnost.

Sledujete dění v české lize? Co říkáte na posilování Slavie a Sparty?

Pro českou ligu to je dobře. Srovnání se zahraničními hráči je důležité. Domácí fotbalisté uvidí, jak se ti cizinci chovají a jak reagují. Navíc když je to třeba Altintop, který hrál v bundeslize... Může to být zajímavá posila. Stejně jako noví hráči ve Spartě.

Neudělá to velký rozdíl mezi špičkou a zbytkem soutěže?

Plzeň posílila tím, že se vrátil trenér Pavel Vrba, se kterým byla úspěšná. Jinak kádr udržela až na malé výjimky pohromadě. Sparta a Slavia o titul budou muset hrát. Bude to zajímavé. A ostatní se budou muset snažit vyrovnat. Navíc nikde není psáno, že když koupíte posilu, tak to bude fungovat, protože si to musí sednout.

Co říkáte na vystoupení reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy, kde nepostoupila ze základní skupiny?

Škoda, že první zápas nehrála proti Dánsku, které se zlepšovalo a v posledním utkání bylo nejlepší za celý turnaj. Když prohrajete dva zápasy a nedáte v nich ani gól, tak pak už do toho jdete bez tlaku a chcete ukázat, že nejste tak špatní. Český tým byl naopak v posledním zápase pod největším tlakem, když navíc věděl, že musí vyhrát o tři góly. Asi to kluky trochu svázalo. Kdyby bylo pořadí zápasů obrácené, tak by český tým třeba vyhrál. Na téhle úrovni záleží na psychické pohodě.

Zaujal vás někdo?

Třeba obránce Simič. Anebo útočník Schick, i když nedal tolik gólů. Potenciál má. Doufám, že se mu bude dařit i nadále.

Jaký máte názor na jeho přestup do Juventusu?

Důležité bude, jaké plány s ním Juventus bude mít. Už jen to, že by trénoval v takovém klubu, by mu pomohlo. Ale potřebuje i herní praxi. Uvidíme, jak se v té konkurenci prosadí. Osobně si myslím, že půjde někam a hostování a Juventus si ho pak bude moci stáhnout zpátky. Každopádně nabídka z takového týmu se neodmítá.