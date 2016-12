Liga mistrů by byla dobrý začátek, usmál se nový slávista Flo

Slavia je v polovině ligy na druhém místě tabulky. V boji o příčky zaručující evropské poháry či dokonce mistrovský titul jí bude na jaře pomáhat také 27letý levý obránce Flo.

Smlouvu s vršovickým klubem podepsal do léta 2019. Nosit bude dres s číslem patnáct, které bylo od letního odchodu Libora Holíka na hostování do Karviné volné.

„Jsem moc rád, že jsem podepsal smlouvu právě ve Slavii. Jednání byla dlouhá, ale sem tady rád. Měl jsem několik nabídek, ale nějak jsem cítil, že Slavia je pro mě ta nejlepší volba. Chtěl jsem udělat další krok v kariéře. Těším se, až poznám nové spoluhráče a začneme se připravovat na jarní část ligy,“ poznamenal Flo solidní angličtinou v rozhovoru pro klubový YouTube účet.

Norský obránce Per Egil Flo poprvé pózuje se slávistickým dresem.

A pokračoval: „Chci se zlepšovat a hrát tak dobře, jak to jen půjde. A samozřejmě chci pomoci týmu vyhrávat trofeje.“

Flo je neúnavný levý obránce, který má na kontě i čtyři starty za norskou reprezentaci. Slavnější bratři Jostein a Tore André jsou jeho vzdálení příbuzní.

Přestupy Jak se mění kádry prvoligových týmů

„Jak bych se popsal? Na hřišti běhám nahoru-dolů a snažím se o přesné přihrávky. Zkrátka chci hrát vždycky co nejlíp, abych pomohl týmu. Doufám, že si připíšu nějaké asistence nebo góly,“ pokusil se o stručnou charakteristiku svého herního stylu.

V uplynulých letech nastupoval v nejvyšší norské soutěži. Naposledy hrál za Molde, se kterým vyhrál ligu a dvakrát domácí pohár. Do roku 2013 působil ve Sogndalu.

V dresu Molde si vyzkoušel i evropské poháry - dokonce vyhrál základní skupinu Evropské ligy. V nejbližší době by na to rád navázal ve Slavii. Ta bojuje o postup do kvalifikaci o Ligu mistrů, což zaručují první dvě příčky v ligové tabulce.

„Ligu mistrů jsem nikdy nehrál, takže to by byl docela dobrý začátek. Hrát v evropských pohárech je prima a rád bych si to zopakoval,“ dodal bojovně. „Každopádně už se těším, až na vlastní kůži zažiju atmosféru na stadionu v Edenu.“