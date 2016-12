Třetí posila pro fotbalovou Slavii, přichází norský obránce Flo

Fotbal

Zvětšit fotografii Norský obránce Per Egil Flo poprvé pózuje se slávistickým dresem. | foto: www.slavia.cz

dnes 20:00 19:38

Slavia oficiálně ohlásila třetí zimní posilu. Do druhého týmu fotbalové ligy přichází norský reprezentační obránce Per Egil Flo. Ten naposledy působil v Molde a smlouvu s vršovickým klubem podepsal do léta 2019.

Přestup zveřejnil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu a krátce nato ho klub oficiálně potvrdil na svých internetových stránkách. Šlo o očekávanou zprávu, protože o chystaném transferu se mluvilo už před Vánocemi. „Jsem nesmírně rád, že jsem se Slavií podepsal smlouvu. Věřím, že budeme úspěšní jako tým. Slavia je velký klub s bohatou historií a i když jsem měl jiné nabídky, vybral jsem si Slavii. Věřím, že to bude dobré spojení,“ uvedl Flo po podepsání smlouvy. Sedmadvacetiletý levý bek je vzdáleným příbuzným slavných bratrů Floových - Jostein a Tore André na přelomu tisicíletí reprezentovali Norsko. Přestupy Jak se mění kádry prvoligových týmů Tak jako Per Egil, jenž má na kontě zatím čtyři mezistátní zápasy, avšak všechny už v roce 2014. „Těší nás, že můžeme Per Egila přivítat v našem týmu. Během podzimní části jsme systematicky levé obránce skautovali, procházeli jsme jak naší ligu, tak zahraničí. Sledovali jsme i hráče, kteří už do české ligy zamířili. Rozhodli jsme se pro Floa a věříme, že jsme vybrali tu nejvyšší kvalitu,“ uvedl slávistický generální ředitel Martin Krob pro klubový web. A pokračoval: „O hráče měla zájem řada klubů z celé Evropy, takže jsme rádi, že bude nakonec působit v Edenu. Rádi bychom poděkovali jako norskému klubu, tak agentovi Pavlu Zíkovi, který nám s příchodem hráče pomohl.“ Flo, který ve středu absolvoval zdravotní prohlídku ve střešovické nemocnici, zvýší už tak značnou konkurenci na levé straně obrany. Tam na podzimu většinou nastupoval Jan Bořil, který však může naskočit i napravo. Další variantou na tuto pozici je zkušený Dušan Švento, jenž zase dokáže hrát i v záloze. Norský obránce Per Egil Flo z Molde Flo v uplynulých letech nastupoval v nejvyšší norské soutěži. Naposledy hrál za Molde, se kterým vyhrál ligu a dvakrát domácí pohár. Do roku 2013 působil ve Sogndalu. Slavia už před Vánocemi podepsala dva nové hráče - teplického obránce Michaela Lüftnera a brankáře Přemysla Kováře z Varny. To by před jarním bojem o titul nemělo být všechno. Slavia ještě usiluje o jednoho nespecifikovaného hráče ze zahraničí a stále platí její nabídka Liberci na obránce či záložníka Jana Sýkoru, kterého by rády získaly také Sparta a Plzeň.