Chci být součástí toho, jak se Slavia bude drát vzhůru, říká Flo

„Že nás média a fanoušci budou srovnávat? To je mi fuk. Já se hodlám soustředit jen na sebe a na Slavii,“ máchl Flo rukou, zrovna když si po obědě objednal kávu.

Na první pohled působí jako pravý flegmatik ze Severu.

„Havard Flo, který hrál v devadesátých letech třeba za Werder Brémy, je váš strýc, je to tak?“

„Jo.“

„Tore André a Jostein, kteří odehráli spoustu zápasů za norský nároďák, byli jeho bratranci?“

„Jo.“

„A ještě má syna Fredrika, čili vašeho bratrance, který by teď mohl začít hrát v norské lize, ano?“

„Jo.“

Ale stačí patnáct minut, aby v člověku zanechal příjemný pocit z konverzace. Což potvrzuje slávistický kapitán Jiří Bílek: „Působí klidným, introvertním dojmem. Ale když se s ním bavím, tak je vidět, že je to chytrý a vnímavý kluk.“

Pere... Je to tak v pořádku, nebo chcete oslovovat celým křestním jménem Pere-Egile?

Per je úplně v pohodě.

Dobře, takže Pere, překvapilo vás během prvních dnů ve Slavii něco?

Důraz na fyzičku. Tréninky jsou docela náročné a cítím se unavený. Je to hodně o běhání. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale to je přesně to, co potřebuju. Nebudu s tím mít problém, i když se tady trénuje víc, než jsem byl doteď zvyklý.

Co jste o Slavii věděl před tím, než jste přestoupil?

Nic moc, přiznávám. Věděl jsem, že je to velký klub se slavnou historií, který neprožíval nejlepší období, ale pomalu se vrací nahoru. A já chci být součástí toho, jak se bude drát vzhůru.

Už si pamatujete jména svých nových spoluhráčů?

Jména ano, ale on má každý navíc taky přezdívku! V tom se ještě trošku ztrácím.

Některé přezdívky je těžké i vyslovit, co?

To se dá říct o mnoha českých slovech. Zrovna nedávno jsem se učil číslovky: tri, štyri... Na výslovnost je to těžké.

Takže se chcete naučit česky?

Musím, protože trenér i všichni ostatní mluví česky. Když se nebudu učit, tak nebudu vědět, o čem se baví. Už pár slov znám. Třeba: dobry den.

Slávistické posily (zleva) Přemysl Kovář, Marko Alvir, Per Egil Flo a Michael Lüftner pózují před tréninkem.

Výborně!

Znám i pár dalších frází. Dobre rano. Jak se maš? Velmi dobřše.

Kdo je váš nejbližší parťák?

Tady na soustředění jsem na pokoji s Markem Alvirem. S tím se bavím nejvíc, protože jsme navíc přišli i ve stejnou dobu. A pak samozřejmě s ostatními cizinci.

Na levé straně obrany jako vy mohou nastupovat Jan Bořil a Dušan Švento. Už jste stihl své konkurenty v boji o místo v sestavě poznat?

Je tady hodně dobrých hráčů. Na místě levého obránce může hrát víc lidí, ale já budu dělat maximum, abych se do základu dostal já.

Při přestupu jste řekl, že jste běhavý obránce s dobrou levačkou. Ale co slabiny?

Vážně to mám říkat?

Určitě!

Teď je mým hlavním nedostatkem jazyk. No a fotbalově není mojí největší zbraní rychlost. Ale zkouším na tom pracovat.

Rychlost že je vaše slabina?

Když mám běhat nahoru, dolů a vést u toho míč, tak je to horší. Jasně, asi nejsem úplně pomalý, ale dnešní křídla jsou čím dál rychlejší, takže tohle se snažím zlepšit.

Čeho chcete ve Slavii dosáhnout?

Hlavně chci hrát, dostat se do základní sestavy. A pak samozřejmě chci vyhrávat trofeje.

Takže český titul je teď vaším snem?

Jasně, že chci vyhrát titul! Slavia je navíc ve hře v domácím poháru, takže ten můžeme vyhrát taky. Chceme se kvalifikovat do evropských pohárů, což je náš největší cíl.

