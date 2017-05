Konec Zavadilovy éry. V Brně musí hledat nového lídra

Zcela výjimečně odmítne žádost o rozhovor. Nebojí se hovořit o nepříjemných věcech, jen zřídka volí fráze. A když se vytočí, mluví upřímně a kriticky. Z novinářského pohledu: Pavel Zavadil - značka ideál. A v Brně si ho hýčkali. Ne kvůli mediálnímu umu.

V ligové Zbrojovce pět sezon plní roli kapitána, režiséra hry, šéfa kabiny. „Je správný vůdce. Vezme si slovo, když je potřeba. Taky umí udělat srandu,“ přibližuje jeho brněnský spoluhráč Jakub Řezníček. „Takového chlapa, jako je on, jsem v kabině nezažil,“ dodá protřelý útočník, jenž prošel Příbramí, Spartou či Mladou Boleslaví.

Ve Zbrojovce se nyní musí chystat na novou éru. Na éru bez Zavadila. Vousatý špílmachr po sezoně, z níž zbývá odkrojit poslední tři zápasy, ukončí brněnskou misi.

A vydá se domů - do druholigové Opavy. „S Pavlem jsme vedli v několika etapách jednání o jeho dalším působení ve Zbrojovce,“ uvedl na klubovém webu brněnský boss Václav Bartoněk. „Nabídli jsme mu dvouletou smlouvu s následným působením v manažerské pozici, ale nakonec u něj zvítězila rodina, což respektujeme.“

Přitom ještě počátkem jara šéf Zbrojovky radostně oznamoval: „Poprvé po x letech dal Pavel najevo, že je přestěhovatelný do Brna.“

Proč nakonec kývl Opavě? Jindy ochotný záložník v úterý večer v esemesce vzkázal, že se obšírněji k brněnskému konci vyjádří po sobotním duelu v Příbrami, po němž může Zbrojovka (opět) definitivně stvrdit prvoligovou příslušnost.

Spíš než na to proč se tak nyní musejí v Brně ptát na jiné otázky:

Co tým ztratí? Jak ho Zbrojovka nahradí? Půjde to vůbec?

„S majitelem jsme na to byli připravení. Je to ale pořád čerstvé a soustředíme se na konec sezony,“ sděluje brněnský trenér Svatopluk Habanec. „Nechci házet nějaká jména, představa ale je.“

Upřímně, nahradit Zavadila „z vlastních zdrojů“ klub momentálně nedokáže. A je otázkou, zda Brno dokáže přivábit kreativního tahouna, kterých je v tuzemsku ukrutný nedostatek. „Lídři jsou jedno z nejcennějších zboží,“ uvědomuje si i Habanec. „Podívejte se na Spartu, jak to s ní relativně zamávalo, když odešel Dočkal.“

Zavadil za Zbrojovku odkopal prozatím 115 duelů, ve kterých nastřílel 16 gólů. Jeho význam se však nedá vyjádřit jen čísly. „Pořád chce hrát, nabízí se. Diriguje si to, ořvává to,“ líčí Řezníček. Někdy se Zavadilovi vytýká, že je „až příliš negativní“, nicméně fotbalistů s takovým zápalem v lize už moc neběhá. Soupeři o něm mluví jako o bláznovi, který dokáže strhnout celý tým.

I díky němu Zbrojovka překlenula po návratu do ligy nejrůznější krize. I díky němu se udrží v nejvyšší soutěži i letos. Prsty - tedy nohy - měl v šesti z deseti jarních branek Zbrojovky. Nejen v letošní sezoně na zarostlém technikovi bylo patrné, že ho výkony jeho týmu štvou.

Možná i to byl jeden z dalších důvodů, proč dobrovolně volil přesun do ambicióznějšího celku, byť (pravděpodobně) o kategorii níž.

Jisté však je, že výrazná přeměna Zbrojovky posledních měsíců pokračuje. Po loňské změně trenéra, obměně kádru, klubové filozofie a herního stylu přišel na řadu Zavadil. Co bude dál? Bude ve Zbrojovce pokračovat například další matador Jan Polák?

„Vyhodnotíme si to po sezoně. Bavíme se spolu dost často, abychom si řekli, co může jeho fotbalový život prodloužit. Smlouvu na rok tady ještě má. Bude to o větší debatě, jak se cítí zdravotně nebo jaké funkce se ujme v kabině,“ naznačuje Habanec.