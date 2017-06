Schick odletěl do Turína, po zdravotní prohlídce přestoupí do Juventusu

Zvětšit fotografii Patrik Schick v dresu Sampdorie Janov | foto: AP

dnes 9:52

Český fotbalový útočník Patrik Schick si odskočil z polského dějiště mistrovství Evropy do 21 let do Turína. Dopoledne tam absolvuje zdravotní prohlídku, po které přestoupí do slavného Juventusu. Stane se druhým nejdražším českým hráčem v historii.