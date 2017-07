Odpočinek, nové testy a pak přestup do Interu? Nový scénář pro Schicka

dnes 12:00

Třicet dnů odpočinek, poté lékařské testy, do konce srpna přestup do Interu Milán a během září či října návrat na hřiště. Tak by mohla vypadat nejbližší budoucnost fotbalisty Patrika Schicka ze Sampdorie Janov.