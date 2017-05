V Českých Budějovicích se Petráň neprosadil. Pardubice táhne

Útočník nebo krajní záložník byl jedním z těch, o kterých se mluvilo jako o nadějích pro první mužstvo. Ale výraznější šanci nedostal nebo tu, která se naskytla, nevyužil.

Ve středu se Petráň na jih Čech vrátil v dresu Pardubic. Už v jiné roli. Aktuálně je nejlepším střelcem svého týmu s deseti brankami, což je slušná porce, které ani jeden ze současných útočníků Dynama ještě nedosáhl. „Je to solidní. Jaro zastihlo Michala ve velmi dobré formě,“ souhlasil po zápase trenér Pardubic Jiří Krejčí.

A ačkoliv nakonec středeční zápas skončil remízou 0:0, Petráň nebyl daleko od jedenáctého zářezu. Zhruba po půlhodině hry se dokázal uvolnit, ze strany unikal na brankáře Křížka, ale pak svou šanci zmařil zpětnou nahrávkou na nabíhajícího Řezníčka, který nabídku nevyužil. Míč mu skočil a netrefil.

„Šel jsem trošku z úhlu, říkal jsem si, jestli to trefím. Pak jsem pod sebou viděl Honzu Řezníčka a zkoušel to na něj,“ vyprávěl. „Neřekl bych, že jsem si nevěřil, ale ten úhel byl prostě veliký.“

Je pravda, že sebevědomí může mít letos opravdu veliké. Zažívá totiž nejlepší sezonu v kariéře. Po návratu do rodných Pardubic, odkud na jih Čech v dorostu přišel, bylo jeho největším počinem pět gólů. Letos už to překonal dvojnásobně a ještě má tři zápasy do konce.

„Je to super. Vychází to díky hře celého mužstva. Já osobně jsem v koncovce takový klidnější, než jsem býval. A asi mám i víc štěstí,“ pousmál se 24letý chlapík, který před lety v Dynamu ani jednou nenastoupil v základní sestavě.

V ročníku 2011/12 naskočil do pěti zápasů, v tom následujícím jen do jednoho. „Pak jsem ještě hrával za Strakonice ve třetí lize, když byly farmou Dynama, a poté se vrátil do Pardubic, odkud pocházím,“ popisuje cestu. A nyní? „Teď bychom se s týmem chtěli pohybovat do osmého, desátého místa. A do budoucna? Když ve městě postaví stadion, pokusit se i o ligu,“ zasní se Petráň.