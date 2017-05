Chorý je v kurzu. Přiletí do Olomouce mimořádná nabídka?

Bývalý reprezentační obránce Tomáš Zápotočný, nyní opora Ostravy, po tvrdých soubojích s olomouckým fotbalovým čahounem Tomášem Chorým prohlásil: „On je takový prase. Nadává vám, ale to k tomu patří, to jsou emoce. Je to mladý kluk, ještě janek. Ale je nepříjemný útočník, do mančaftu bych ho bral. Ve druhé lize teď dal spoustu gólů a měl by se prosadit i v první, jestli Olomouci někam neuteče.“

I ostravský trenér Vlastimil Petržela uznale přikývl: „I když se Chorý proti nám těžko prosazoval, tak je to dříč jako bejk. Kdyby Jakubov měl fyzičku a kondici jako on, tak jsme vyhráli a postoupili.“

Přestože proti Baníku (0:0) nerozšířil 22letý 199 centimetrů vysoký bijec sbírku šestnácti sezonních gólů, jeho agent Zdeněk Nehoda mu věští zahraniční dráhu: „Zájem o něj byl už v zimě, tam jsme se domluvili, že pomůže Olomouci do ligy, to byla i Tomášova priorita, takže jsme to neřešili. Kluby i ze zahraničí se na něj ptají, ale necháváme to na červen. O Tomášovi se ví už dlouhodobě, skauti jej znají.“

Sigmě výrazně pomohl zpátky do první ligy, hraje v životní formě. V anketě o nejlepšího hráče druhé ligy šestnácti druholigových trenérů a kapitánů skončil druhý za spoluhráčem Jakubem Plškem.

V Olomouci má smlouvu i na příští ročník. „A nechceme oslabovat, pokud nepřijde opravdu mimořádná nabídka,“ říká sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

Taková nabídka přijít může. Zvlášť, pokud se Chorý dostane na mistrovství Evropy jedenadvacítek do Polska. V aktuální nominaci na soustředění před Eurem v Kaprunu nechybí navzdory tomu, že na rozdíl o svých konkurentů válel jen v nižší soutěži. „Olomouc má za sebou úspěšný rok a Tomáš se na něm velmi podílel. V nominaci je zcela právem,“ vysvětlil reprezentační trenér Vítězslav Lavička.

Sám „zlobr“, jehož obránci kvůli tvrdému stylu hry nenávidí i uznávají, zatím neřeší, kde bude kopat příští sezonu. „O tom se ještě nechci bavit, o další budoucnosti teď nic nevím,“ ukončuje debaty rodák z Citova na Přerovsku.

Vyhecované souboje se Zápotočným a spol. si užíval. „Je to Baník, je to Sigma, Slezsko a Morava, takže ostré to musí být. Je to vyhecované, teče i krev. Tak to má být, to je derby,“ povídal. „S Baníkem je rivalita. Označil bych to za nejtěžší zápas sezony, hodně jsme se na něj připravovali a myslím, že nám celkem vyšel - až na druhou pětadvacetiminutovku v první půli - ta byla špatná. Jinak jsme ale byli lepším týmem, kontrolovali jsme hru, Baník se snažil hrozit jen z našich ztrát.“

Utkání v krásné atmosféře, kterou vytvořilo přes sedm tisícovek diváků (hlavně těch z Ostravy), kvalitou připomínalo už prvoligové.

Pro Sigmu i Chorého to byl dobrý test na nadcházející ročník. „Byl to spíš prvoligový zápas,“ přikývne. „Měli jsme šance, abychom ho rozhodli a dotáhli do vítězného konce. Nestalo se tak, ale bod dobrý. Nebudeme se zlobit. Oni mají fanouškovskou podporu snad všude, jezdí na každý zápas. Ale zvládli jsme to.“

Pobavilo ho, jak o čtrnáct let starší spoluhráč v bráně Miloš Buchta nasadil riskantní kličku napadajícímu baníkovci Celbovi: „To je snad čtvrtý zápas po sobě, co si Buchtič dovolil takovou kličku. Klobouk dolů před ním.“

Sigmáci překazili nebo odložili Baníku postupové oslavy. „Chtěli jsme vyhrát a nic jim neusnadnit. Oslavy jsme jim překazili, ale mají poslední kolo, aby si to vybojovali sami. My jsme se na to neohlíželi, mysleli jsme na sebe,“ zdůraznil klíčový mládenec sestavy trenéra Václav Jílka.

Kouč habána, který už překonal telecí léta, zahrnuje letos chválou: „Cením si hlavně jeho komplexnosti. Má velmi slušnou techniku, pracuje pro tým, ale i v defenzivě, zejména v první presingové fázi udělá kus práce. Je schopný situaci rozběhnout i zvýhodnit, a když k tomu přidáme jeho postavu, která musí být pro každého obránce nepříjemná, je schopný udržet spoustu míčů zády k bráně. Pro nás je obrovsky důležitý, a nejen po sportovní, ale i lidské stránce, do šatny je to dobrý kluk. Má to celé před sebou.“

A chválí jej i soupeři. Nejen Zápotočný či Petržela by ho brali do týmu bez váhání. „Brání se hrozně blbě. Samozřejmě bychom takového útočníka brali,“ přidal se kouč Vítkovic Ivan Kopecký. „Udělal progres, ať už nohama, či pohybem, má dobré náběhy, je nebezpečný v šestnáctce. Je hodně dobrý.“

Ještě v nedělním (15.00) závěrečném kole proti Opavě, která na dálku bojuje s Ostravou o druhé postupové místo, si může Chorý vylepšit střeleckou bilanci. Pokud ho ovšem Jílek nenechá odpočinout.

Postupovou misi už zvládl. A užil si i dekorování vítěze druhé ligy. „Je to krásné. Nečekal jsem, že dostaneme medaile a pohár. Jsem šťastný, že jsem u toho mohl být a týmu mohl pomoct.“

Otázka však zní: pomůže sigmákům i v první lize, kde odehrál dosud je 25 zápasů a dal tři branky? „Měl by teď kvalitu prokázat to i v nevyšší soutěži,“ přeje si Minář.