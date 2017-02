Přenesli jsme si pohodu z podzimu, řekl dvougólový slávista Škoda

Úleva?

Po té dlouhé zimní přestávce přemýšlíte, jak do jara vstoupíte. Nevíte, co můžete čekat. Takže jsem rád, že nám to takhle vyšlo. Dobrý byl z naší strany hlavně první poločas. Můžeme být spokojení.

Cítil jste, že jste si do jara přenesli pohodu ze závěru podzimu?

Jo, myslím, že se nám to podařilo.

Druhý gól jste dal z penalty a míč se otřel o břevno. Zatrnulo vám?

Trošku... Řeknete si, že to dáte po zemi k tyči a ono je z toho tohle. (úsměv)

Vy přitom penalty kopete nerad, že?

Už jsem kopal i ve Zlíně. Spadlo to na mě, protože jsme nedali asi tři penalty za sebou. Prostě jsem si to vzít musel. Úplnou radost z toho nemám, ale dokud je budu proměňovat, tak na ně chodit budu.

Dvěma góly jste se dotáhl na bráchu Michala, který byl spolu se sparťanem Davidem Lafatou v čele tabulky střelců. Všichni teď máte deset zásahů. Budete se hecovat?

Zavoláme si, ale škádlit se nebudeme. Myslím, že brácha bude rád, že jsem ty dva góly dal.

Kapitán Jiří Bílek zůstal jen mezi náhradníky, takže jste dostal pásku. Mění se s ní vaše role?

Trošku ano. Zaprvé je příjemné kapitánskou pásku mít. A za druhé je to větší zodpovědnost. Byť tu cítím, i když je Jirka Bílek na hřišti.

Z posil nastoupili Michael Lüftner, Per-Egil Flo, Jan Sýkora a Stanislav Tecl. Jak noví hráči zapadli?

Všichni to odehráli velmi slušně. Noví hráči věděli, co mají hrát. Bylo to dobré. Myslím, že zapadli dobře a odehráli velmi dobré utkání.

Na zápas proti předposlední Jihlavě přišlo čtrnáct tisíc lidí. Co jste říkal na atmosféru?

Bylo to úžasné! Po té dlouhé přípravě je tohle fantastické. Fakt se pak hraje úplně jinak.