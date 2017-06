Mám problém? lekl se Sáček. Ne, dostal se do české reprezentace

Zavazadla už měl v autobuse a chystal se na cestu do Rakouska na kemp fotbalové jedenadvacítky před blížícím se mistrovství Evropy. Vtom se dvacetiletý záložník Michal Sáček dozvěděl, že si má bágly zase vyndat.

„Pomyslel jsem si, že mám nějaký problém. A pak mi řekli, že zůstávám s áčkem,“ popisoval mladý sparťan. „Byl jsem hodně - a mile - překvapený, i když mě napadlo, jestli si ze mě někdo nedělá legraci.“

Ne, nedělal.

I on teď patří do početné skupinky mladých a nezkušených, kterým reprezentační trenér Jarolím dává šanci.

Sáček zažil zlomovou sezonu. Kvůli spoustě zraněných dostal hodně prostoru ve sparťanském áčku. Zvládl i pět zápasů v Evropské lize a před pár dny vyhrál anketu o největší objev uplynulého ligového ročníku.

Do reprezentace se dostal po pouhých 16 ligových zápasech. Nahradil zraněného Antonína Baráka.

„Má perspektivu,“ podotkl trenér Karel Jarolím.

Sáček je střední záložník. Sparťanští trenéři ho krátce zkoušeli i na pravém kraji obrany, ale brzy ho vrátili na původní pozici. A tam obstál. Na jaře nastupoval až na výjimky v základní sestavě.

Jednou by to rád dotáhl do Arsenalu, jako to dokázal Tomáš Rosický, se kterým se potkává ve sparťanské kabině.

„Tomáš byl odmalička můj vzor. Pro mě je skvělé, že s ním můžu být v jednom týmu. Po každém zápase nám radí a říká, co bylo dobře, a co bylo špatně,“ podotkl Sáček a usmál se: „Mně v téhle sezoně spíš chválil.“

Třeba mu velké zahraniční angažmá přihraje už blížící se malém Euru, protože rovnou ze srazu áčka vyrazí Sáček za jedenadvacítkou. Tam ho bude pečlivě sledovat spousta skautů a agentů. Na přestup však nespěchá, i když v jeho věku Rosický odešel do Borussie Dortmund.

„Myslím, že mám ještě rok nebo dva čas. Každopádně chci vyhrát titul se Spartou, protože tahle sezona nebyla úspěšná. V té příští to chceme odčinit. Pak bych si zahraniční angažmá rád zkusil,“ dodal Sáček.

„Mým snem je ten Arsenal.“