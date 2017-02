Na mistrovství Afriky září Míša, kterého Slavii našel počítačový systém

Kamerun zahrával v 72. minutě za bezbrankového stavu přímý volný kop. Ghanský brankář vyrazil po centru, ale nepočítal s tečí jednoho z obránců, takže míč propadl až ke vzdálenější tyči na Ngadeua Ngadjuiho.

Ten měl čas, aby si střelu připravil. Tři doteky mu soupeř dovolil! Takže 26letý defenzivní univerzál mohl v klidu poslat míč do odkryté brány.

„Michael Ngadeu Ngadjui ze Slavie Praha posílá Kamerun do vedení!“ vzrušeně křičel komentátor španělského Eurosportu.

Jméno pražského klubu zaznělo i na mnoha dalších televizních stanicích po celém světě. Africký šampionát je skvělou reklamou jak pro Ngadeua Ngadjuiho, tak pro Slavii.

Profil M. Ngadeu Ngadjui Narozen: 23. listopadu 1990

Občanství: Kamerun

Posty: střední obránce, defenzivní záložník

Kariéra: Canon Yaoundé (2008 - 2010), Kirchhörder (2011), Sandhausen (2011 - 2012), Norimberk (2012 - 2014), Botosani (2014 - 2016), Slavia (2016 - ?)

Je také skvělou reklamou pro slávistický systém na vyhledávání hráčů. Vršovický klub od loňského jara spolupracuje s fotbalovým analytikem Jakubem Dobiášem, jenž se svým týmem prostřednictvím počítačových dat pomáhá s výběrem posil.

„Michael byl famózní v mnoha ohledech, ale nechtěl bych komentovat naše know-how a matematické modely,“ řekl Dobiáš. „Spíš bych chtěl dodat, že to nebyla pouze má zásluha. Skautingový tým odvedl skvělou práci a opravdu těžké a dlouhé vyjednávání vedl tehdejší trenér Dušan Uhrin mladší. I přes spoustu překážek se mu nakonec Michaela podařilo přivést. Nebylo to vůbec snadné. Byla to práce celého týmu lidí ve Slavii.“

Ngadeu Ngadjui přišel loni v létě za půl milionu eur z rumunského klubu Botosani, kde sice dělal kapitána, ale v Česku ho nikdo neznal.

Po posledních dnech se jeho cena vyšplhala do milionů eur a Slavia může být ráda, že přestupní období v západní Evropě už skončilo. Ngadeu Ngadjui totiž patří k nejvýraznějším postavám turnaje - kromě semifinálového gólu se z pozice stopera trefil i ve skupině proti Guineji-Bissau a Kamerun už tři zápasy za sebou neinkasoval.

„Všichni mu na dálku fandíme. Po postupu do semifinále i teď po postupu do finále mu spousta kluků poslala blahopřání,“ uvedl slávistický vedoucí Stanislav Vlček.

Začátky kamerunského obranáře ve Slavii přitom byly nejisté. Třeba ve 2. předkole Evropské ligy nastoupil se Simonem Delim jako stoper, ale střed obrany tehdy proti Levadii Tallinn fatálně chyboval.

Pak se však „Míša“, jak mu ve Slavii říkají, přesunul do zálohy a rychle se vypracoval mezi opory. Je silný v osobních soubojích, pracuje na velkém prostoru a k tomu přidává solidní rozehrávku. Občas mu škodí jen přehnaná snaha být fotbalový za každou cenu.

Mimochodem, na mistrovství nastupuje v kamerunském dresu opět coby stoper.

Útočná hvězda Pierre-Emerick Aubameyang (vpravo) z Gabonu a obránce Michael Ngadeu-Ngadjui z Kamerunu v souboji o míč.

„Zpočátku to bylo trochu rozpačité, ale postupně předvádí čím dál spolehlivější výkony. Zlepšil se hodně také v mezihře a hře dopředu,“ hodnotil trenér Jaroslav Šilhavý na konci podzimu.

Po osmi měsících lze konstatovat - Ngadeu Ngadjui byl pro Slavii přestupovou trefou. Spolehlivý na hřišti, bezproblémový v kabině.

Ještě když hrál v Německu, tak se rozhodoval mezi fotbalem a vysokou školou. Domluví se francouzsky, německy a anglicky. A v brýlích, které občas nosí, vypadá jako intelektuál.

„Do kabiny zapadl bezvadně. Je naprosto bezproblémový. Pohodový, kamarádský kluk. V aklimatizaci mu hodně pomohl Simon Deli, se kterým se baví nejvíc. Má velkou výhodou v tom, že umí několik jazyků,“ popisoval slávistický mluvčí Michal Býček.

Jestli se Ngadeu Ngadjui dočká zlaté tečky, ukáže nedělní finále proti Egyptu. Hraje se od 20:00. Kamerun čeká na africký titul od roku 2002.

„Jasně, že myslím na zlato. Jak bych na to mohl nemyslet? V hlavě to mám a věřím, že to dokážeme,“ vzkázal už před necelými dvěma týdny v rozhovoru pro iDNES.cz.