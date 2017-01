Slavia hraje útočně, chci pomoci k titulu, říká nováček Alvir

Jaké bylo angažmá v Atlétiku Madrid?

Cenná zkušenost. Byl jsem tam dva roky, takže umím dobře španělsky. Dvakrát týdně jsem trénoval s áčkem, seznámil jsem se s fotbalem na nejvyšší úrovni.

Marko Alvir Narozen: 19. 4. 1994

Post: střední záložník

Občanství: Chorvatsko

Kariéra: Atlético Madrid (2013 - 2015), NK Domžale (2015 - 2016), Slavia (2017 - ?).

Proč jste si teď vybral Slavii?

Poslední roky jsem působil v Domžale, protože jsem chtěl pravidelně hrát mezi dospělými a tam jsem tu šanci dostal. Teď přicházím do Slavie, která je jedním z největších klubů v Česku. Chci se zlepšovat a pomoct týmu k titulu.

Máte na to už v téhle sezoně?

Neznám svoje ani týmové maximum. Ale přicházím, abych pomohl. Myslím, že je to reálné.

Viděl jste nějaké zápasy Slavie?

Pět nebo šest zápasů jsem viděl. Řekl bych, že Slavia se snaží hrát útočně a chce dávat hodně gólů. To je mi sympatické.

Vyptával jste se Murise Mešanoviče, který má stejného agenta jako vy?

Jasně. Než jsem se rozhodl, tak jsem se ho na Slavii vyptával. Říkal samé pozitivní věci.

Na jaké pozici v sestavě se cítíte nejlépe?

Uprostřed zálohy. Ale můžu nastupovat také jako pravý záložník.

Slávistické posily (zleva) Přemysl Kovář, Marko Alvir, Per Egil Flo a Michael Lüftner pózují před tréninkem.

Bude těžké se dostat do základní sestavy?

Přicházím ze Slovinska, kde je to pro mladé hráče dobré, a teď udělám maximum, abych si místo v sestavě vybojoval i ve Slavii. Nebude to jednoduché, ale budu se snažit.

Během angažmá v Atlétiku jste se naučil španělsky. Budete se učit také česky?

Jasně, budu mít učitele a budu se učit.