Super Mario míří do Prahy: Slavia otestuje formu proti Balotellimu

Průšvihář. Flákač. Promrhaný talent.

Zapomeňte! Italský útočník Balotelli už je zase Super Mario, jak zní jeho pozitivní přezdívka. Po přestupu do Nice pookřál. V minulém ročníku francouzské ligy dal ve 23 zápasech 15 gólů, což je nejvíc v kariéře. Byť k tomu přidal i tři červené karty.

Příprava "I když se jedná jen o přátelský zápas, Francouzi k němu přistupují s mimořádnou pečlivostí. Klub vyslal zástupce na inspekční cestu už před šesti týdny a probíraly se detaily od přistání speciálu na letišti v Ruzyni až po odlet domů. V průběhu přípravného dne jsme společně navštívili asi sedm pražských hotelů. O výběru rozhodovaly takové detaily jako velikost matrací nebo míra odizolování venkovního hluku. Přestože Nice bude v Praze jen krátce, dbá na maximální klid a pohodlí svého týmu v každém ohledu. Co se týká přípravy stravování, vše se odehrává podle předem zaslaného detailně rozpracovaného manuálu, ale s něčím podobným jsme se setkali už i případě Celtiku před dvěma týdny. Musím říct, že v obou případech jsme nároky trochu předčili i zvyklosti pražských pětihvězdičkových hotelů, pro které příprava menu podle dodané příručky byla výrazně nadstandardní. Celý pobyt Nice je rozplánovaný téměř na minuty, včetně času, který bude věnovaný fanouškovským a mediálním aktivitám. Ale domnívám se, že jsme nakonec všechno organizačně zvládli a získali tím v mnoha ohledech i cenné zkušenosti."

Jiří Vrba, generální sekretář Slavie

„Mario Balotelli je známý po celém světě. Těšíme na zajímavou konfrontaci,“ řekl slávistický útočník Milan Škoda.

Slavia si domluvila přípravné zápasy proti silným soupeřům. Před necelými dvěma týdny hostila Celtic Glasgow a bezbrankovou remízu sledovalo v Edenu přes deset tisíc fanoušků. Na soustředění v Rakousku hrála proti Krasnodaru (1:1) a West Bromwichi (2:1). Přípravu uzavře znovu na domácím stadionu ve Vršovicích právě proti Nice.

„Proti Celtiku byla skvělá atmosféra. Byl to silný soupeř, ale my jsme ještě nebyli v top formě. Ani teď to ještě není stoprocentní. Očekávám hodně lidí a skvělou atmosféru,“ poznamenal trenér Jaroslav Šilhavý.

Nice také čeká kvalifikace o postup do Ligy mistrů, ale na rozdíl od Slavie v nemistrovské části. Může tak narazit třeba na Plzeň.

Je jasné, na koho bude nejvíc spoléhat. Na zmíněného Balotelliho, vítěze Ligy mistrů z roku 2010 a vicemistra Evropy z roku 2012.

Přitom se zdálo, že Balotelli míří už jenom dolů. Na stránky novin se dostával kvůli průšvihům, ne gólům, kvůli kterým ho před lety přední evropské kluby kupovaly za desítky milionů eur.

Manchester City 30 milionů.

AC Milán 20 milionů.

Liverpool také 20 milionů.

Nakonec byli v Anglii ještě rádi, když útočnému průšviháři skončila smlouva a on odešel zadarmo do Nice.

NA OSLAVU UKÁZKA SVALŮ. Mario Balotelli slaví góly vždy po svém.

Co prováděl? Legendární je příhoda, jak v koupelně odpaloval rachejtle, takže podpálil celý barák. Po mladších spoluhráčích v tréninkovém centru házel šipky. Internetovým hitem se stalo video, jak si nedokázal obléct rozlišovák. Do toho hádky se spoluhráči nebo nespočet vyloučení při zápasech...

V minulém ročníku se však vrátil na správnou cestu. Vždyť je mu stále teprve 26 let, takže před sebou může mít ještě spoustu let na nejvyšší úrovni. Angažmá v Nice mu prospívá. A platí to i naopak. Francouzský tým skončil v uplynulé sezoně třetí, což je nejlepší umístění od roku 2002.

„Mario ztratil spoustu let, ale pořád je výjimečný,“ nedávno řekl trenér Roberto Mancini, který Balotelliho vedl v Interu Milán i Manchesteru City. „Choval se jako idiot, ale tak už to u mladých kluků bývá. Teď se může vrátit tam, kde byl před pár lety.“

V přípravě zatím nastoupil v obou zápasech Nice. Před týdnem proti Servette Ženeva se na výhře 3:1 podílel gólem. Jak si povede proti Slavii? Zápas v Edenu začíná v neděli v 19:00.

„Moc se těšíme. Proti Nice a Mariu Balotellimu nehrajete každý den. Věřím, že utkání zvládneme a hlavně, že to pro nás bude důležitá a prospěšná prověrka před Ligou mistrů,“ dodal slávistický záložník Jaromír Zmrhal.