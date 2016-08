Suchý: Věřím, že s trenérem Jarolímem navážeme na spolupráci ze Slavie

V reprezentaci začíná nová éra. Jak se na spolupráci s trenérem Karlem Jarolímem těšíte?

Hrozně moc. Období ve Slavii bylo skvělé a v mojí kariéře důležité. Věřím, že na tu spolupráci navážeme. Ale je to o celém týmu, ne jen o nás. My se teď hlavně musíme dobře přichystat na nedělní zápas proti Severnímu Irsku.

Ještě předtím vás čeká středeční příprava proti Arménii, za kterou hraje Henrich Mchitarjan.

Ten se z toho týmu vymyká. Působil v Dortmundu, teď je v Manchesteru United. Svou kvalitou do takových týmů patří. Je to hráč, na kterého si musíme dát největší pozor.

V čem je to pod Karlem Jarolímem jiné než pod Pavlem Vrbou?

Zatím je brzy, abych to srovnával. Nemáme moc času - sešli jsme se v pondělí, ve středu už máme zápas a v neděli další.

Je to s trenérem podobné jako před lety ve Slavii?

Jeho filozofii moc dobře znám. Měli jsme třeba přednášku o výživě. Bylo to zajímavé, i když už to člověka nepřekvapí, protože to k současnému fotbalu patří.

V reprezentaci už patříte mezi ty zkušenější. Bude vaše role jiná než v předchozích letech?

Do něčeho takového bych se nerad pouštěl. To se ukáže až po několika zápasech. Vím, že to musí být podložené výkony. Jsem trenérovi k dispozici a budu dělat maximum, abych tu pozici měl.

Vrcholem by měl být postup na mistrovství světa 2018. Je to váš sen?

Mistrovství se navíc hraje v Rusku, kde jsem čtyři roky působil. Beru to jako obrovskou výzvu a sen. Start kvalifikace bude hrozně důležitý a uděláme maximum, abychom ho zvládli.