Nejdřív kiks, pak úleva a euforie. Hrdina Havlík prožil bláznivé chvíle

Přitom ještě v pátek začal přípravu se Slováckem, druhý den už ho přítelkyně vezla do Polska, kde se dodatečně připojil k národnímu mužstvu. To už se několikátý den chystalo na vstup do evropského šampionátu do 21 let.

Havlík nebyl mezi třiadvaceti vyvolenými, nevešel se do nominace. „Když jsem měl na Slovácku za sebou testy, volal mi trenér, že Aleš Matějů mám nějaké problémy. A že mám přijet,“ popisoval.

V sobotu dopoledne lékaři definitivně rozhodli, Matějů kvůli svalovým potížím na turnaji startovat nemůže. Havlík sedl do auta a ve společnosti přítelkyně dorazil do Katovic, kde národní tým během šampionátu bydlí.

„Měl jsem smíšené pocity. Je smutný, že jsem se sem dostal, protože se někdo zranil. Ale jsem rád, že jsem tady.“

V neděli Havlík proti Němcům nenastoupil, Čechům se zápas nepovedl a podlehli 0:2. Proti Itálii se vytáhli a zvítězili. Havlík šel do hry v 66. minutě za levého záložníka Haška a o třináct minut později dal na 2:1, byl to velmi důležitý gól.

„Můj nejcennější v kariéře. A ta euforie... Nikdy jsem takovou neprožil,“ říkal nadšeně po utkání. Při oslavách, než na něj naskákali spoluhráči, posílal pozdravy do hlediště. „Přítelkyni, která mě sem přivezla.“

Přitom o chvíli dřív Havlík nervózně sledoval, jak po jeho kiksu Italové vyrazili do brejku a Petagna běžel sám na bránu. „To byly nervy. Co jsem to udělal,“ zděsil se.

Po rohovém kopu jako poslední český hráč zůstal ve středu pole, ale o míč přišel. „Střetly si mi myšlenky. Už jak jsem si to zpracoval, už to bylo špatně. Pak vidím, jak jdou Italové sami na brankáře. Mohl jsem jen doufat, že to nedají.“ Vedli by oni 2:1.

Nedali, pak přišla Havlíkova slavná chvíle. Další střídající hráč Chorý podržel míč u levé postranní čáry. „Já si na něj křikl, zpracoval si to a pravačkou vystřelil. Mám ji spíš na opírání, ale jak míč prošel přes obránce, už jsem věděl, že to bude gól.“

O chvíli později stoper Lüftner bombou ze třiceti metrů soupeře dorazil. Češi tak mají solidní naději na postup do semifinále, ke kterému zřejmě budou potřebovat výhru v sobotním utkání proti Dánsku.

„Musíme to zvládnout, aby vítězství nad Itálii nebylo zbytečné.“