Pokorný ve Francii. Smějí se mi za výslovnost, říká obránce

„Trenér je jeden z mála v klubu, kdo umí anglicky. Ze všeho nejdřív se musím naučit francouzsky. Ale fakt naučit! Aspoň, že mám základy, jenže jen ty nestačí. To jsem poznal rychle,“ usmívá se Pokorný.

„Snažím se mluvit francouzsky, ale občas se mi v kabině smějí za výslovnost. Aspoň se tím dostanu do kolektivu. Znám to z Liberce: pokud přišel cizinec a snažil se, i když říkal blbosti, brali jsme ho víc.“

V pondělí Pokorný podepsal smlouvu, v pátek večer čeká jeho nový celek zápas v Marseille. „Jsem v nominaci, ale nevím, jestli budu hrát. Myslím, že ne. Trenér nebyl nadšený z dlouhé zimní pauzy, která je v Česku,“ říká 23letý stoper.

Poslední ostrý zápas hrál v půlce prosince. Od té doby nic. A teď hned napochodovat na hřiště slavného protivníka? „Bylo by to symbolické. Z Marseille mám asi největší zážitek kariéry,“ vzpomíná na senzační libereckou výhru 1:0 z Evropské ligy v říjnu 2015.

„Kdyby mě tam šoupli hned, měl bych rychle za sebou tu nervozitu z prvního zápasu. Ale možná bude lepší, když se tady pár dní rozkoukám. Určitě mě nekupovali, abych se půl roku sžíval s okolím.“

HOTOVÝ PŘESTUP. Obránce Lukáš Pokorný (uprostřed) po přestupu do Montpellieru. Po pravici má prezidenta klubu Laurenta Nicollina, po levici svého agenta Viktora Koláře ze Sport Investu.

Pokorného přesun byl poměrně překvapivý. Sice už patří do kádru reprezentace, ale nemluvilo se o něm a najednou bum - a je v jedné z top pěti evropských soutěží.

„Když jsem se o zájmu Montpellieru dozvěděl, bylo to jako ve snu. Moc jsem neváhal. Děkuju mým agentům, děkuju Liberci, že mě vychoval a uvolnil. Zatím je to krásné, ale dobře vím, že to těžší mě teprve čeká,“ ví Pokorný. „Necítím, že bych musel hned zářit, ale jsem posila, což budu muset prokázat.“

S jeho radostí kontrastuje stav Liberce, který přichází o opory a je těsně nad hranou sestupu. „Těžko se mi o tom mluví,“ přiznává Pokorný.

„Vždycky jsem chtěl zkusit cizinu, jen jsem si představoval, že to bude v jiné situaci, že se bude Liberci dařit. Ale taková nabídka mohla přijít třeba jen jednou za život. Trenér Trpišovský mě chápal, nedržel mě. Říkal, že do top ligy, jako je ta francouzská, chodí z Česka málokdo. Byl jsem kapitán Liberce, teď jsem jeho největší fanoušek.“

Atmosféra ve 13. týmu francouzské ligy Pokornému připomíná právě jeho milovaný Liberec, kde byl odmalička. „Všichni se tady znají, všichni chtějí pomoct. V tomhle je to stejné a pro mě jednodušší.“

Montpellier je tradiční klub, který v roce 2012 slavně vybojoval titul. Od té doby Francii vládne Paris St. Germain. Hrála za něj velká jména jako Laurent Blanc, Eric Cantona, Carlos Valderrama, Roger Milla a v titulové sezoně i Olivier Giroud, útočník Arsenalu.

„Titulu, jediného v historii, si tady ohromně váží. A legend taky. Každé tréninkové hřiště nese jméno nějakého hráče z minulosti, který tady zanechal výraznou stopu,“ povídá Pokorný.

Kromě kvalitnější ligy se může těšit také na příjemnější klima. „Je tady šest stupňů, sluníčko, což je pro místní hrozná zima. Montpellier je na jihu u moře, jsou tu zvyklí na krásné počasí. Říkal jsem jim, že je pozvu do Liberce, aby viděli opravdovou zimu. Tohle je pro mě prakticky léto,“ směje se Pokorný. „Poloha města je bonus, ale nejsem tady kvůli tomu, abych jezdil po plážích. Každý týden mě čeká velký zápas.“

Tak tedy: bonne chance!