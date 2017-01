Messi a Anglie? Když mě bude Barcelona chtít, neodejdu, řekl

Magazín Coach položil Messimu několik otázek a jedna z nich na aktuální téma zněla: Zvažoval byste angažmá v Premier League?

„Vždycky jsem říkal, že mi Barcelona dává všechno. Budu za ní hrát, dokud mě bude klub chtít,“ odvětil 29letý Messi.

Představa, že by Barcelona dál nestála o jednoho z nejlepších hráčů fotbalové historie, je naivní. Tohle spojení trvá už od Messiho 13 let, kdy katalánský gigant zaplatil malému Argentinci speciální léčbu na podporu růstu a společně pak vyhráli všechny trofeje, které mohli.

Tady se Messi stal legendou.

A tady chce podle všeho také dohrát kariéru.

Ač britským tiskem létají cifry v přepočtu kolem tří miliard korun, které by údajně byly ochotné zaplatit oba manchesterské kluby City a United či londýnská Chelsea, Barcelona zůstává v klidu.

Podle dohody by měla Messimu předložit návrh nové smlouvy do konce března. Má na to tedy ještě víc než dva měsíce. A jde o velké peníze: už teď Messi v Barceloně pobírá zhruba 50 milionů korun měsíčně!

„Nejsme znepokojení, že bychom se s Messim nedomluvili na prodloužení smlouvy,“ řekl Josep Maria Bartomeu, prezident Barcelony, jenž zároveň rázně odmítá zprávy ze španělských médií, které tvrdí, že je Messi frustrovaný, protože stále nemá návrh nového kontraktu.

I proto se teď začalo mluvit o Messim a Anglii. Konkrétně o Manchesteru City, který vede jeho oblíbený kouč Josep Guardiola - a zatím se mu příliš nedaří. Zdá se, že jeho tým po porážce 0:4 na hřišti Evertonu vypadl z boje o titul. Na první Chelsea ztrácí už deset bodů.

„Minulá sezona ukázala, že je velmi složité odhadovat, jak anglická liga dopadne,“ pravil Messi. „Pep je velmi dobrý trenér, zvyká si na novou soutěž, ale jsem přesvědčený, že bude úspěšný.“

Ale bez Messiho...