V Itálii jsem se musel otrkat, ale byl to správný krok, popisuje Krejčí

Také s italštinou už si 24letý sparťanský odchovanec poradil.

„Nedávno jsem po zápase dělal v italštině rozhovor. Není to tak, že bych přesně vystihl, co chci, nebo že bych mohl složitěji rozvíjet myšlenku. Ale když někdo mluví, tak nemám problém. A když mluvím já, tak si dokážu říct, o co chci. I ten rozhovor jsem zvládl, což mi udělalo radost,“ popisoval Krejčí.

Jaký byl rok v Itálii po fotbalové stránce?

Italská liga je takticky vyspělá. Na vyšší úrovni je i tempo tréninků. Už příprava před sezonou pro mě byla hodně náročná. Na to jsem si musel zvyknout a trochu se otrkat.

Jak těžké bylo přejít na vyšší tempo?

Když chcete uspět, tak děláte, co je ve vašich silách. Pomohla mi vidina základní sestavy. Chtěl jsem se prosadit a dokázat, že na to mám.

Měl jste někdy negativní myšlenky?

To ne, i když první měsíce byly náročné. Tak to prostě je, když přijdete do ciziny. V Česku si na tréninku odpočine i v tom, že rozumíte pokynům trenéra. V cizině musíte být neustále ve střehu. I kvůli tomu je to náročné.

Boloňa skončila patnáctá. S tím asi v klubu spokojení nebyli, že?

Chtěli jsme hrát výš. Když jsem se bavil se sportovním manažerem, tak mi řekl zajímavou věc. Od 89. minuty do konce zápasů jsme přišli o deset bodů, od 80. minuty dokonce o 18 bodů. Kdybychom tyhle body neztratili, tak bychom byli kolem devátého místa. Jasně, je to kdyby, ale taky je to zajímavá informace. Pravda je, že se závěry zápasů jsme měli problémy.

Byl odchod do Boloni správný krok?

Myslím, že ano. Odehrál jsem hodně zápasů, čehož si moc vážím, ale ještě to chce přidat góly. Na tom musím zapracovat.

Co na ligovou bilanci jeden gól a osm asistencí říkáte?

Gólů mělo být víc, abych byl spokojený. Bohužel mi to tam nepadalo. Šance jsem měl, ale neřešil jsem je dobře. Na druhou stranu osm asistencí je dobré číslo. Věřím, že druhá sezona bude povedenější.

Všímají si v klubu těch asistencí?

Samozřejmě. Trenér na mě apeloval, že když k tomu přidám čtyři nebo pět gólů, tak ze mě bude úplně jiný hráč. Pak bych byl hodnocený úplně jinak.

V sobotu vás za reprezentaci čeká poslední zápas sezony proti Norsku, než odjedete na dovolenou.

Hlavně se těším na ten poslední zápas. Doufám, že to bude taková třešnička a že vyhrajeme. Dovolená by pak byla mnohem příjemnější.