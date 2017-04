Všichni jsme hráli pod své možnosti, uznal slávista Hušbauer

Čím si ten výkon vysvětlujete?

Zlín nehrál extra dopředu, spíš na brejky. A my jsme předvedli nejhorší hrubku, co můžete udělat. Stoper vyvážel míč a ztratil ho, takže soupeř šel do otevřené obrany. To se prostě nesmí stávat. Kdyby to bylo furt nula nula, tak bychom třeba nějaký gól dali, ale oni už to zavřeli. My pak hráli jen dlouhé balony a už to bylo těžké.

Nešlo vymyslet něco jiného?

Asi dalo... Chtěli jsme nakopávat na Milana Škodu, ale bohužel jsme ho netrefovali, jak jsme chtěli. Balony zezadu nelítaly přesně. A když už to šlo na Škoďáka, tak jsme neměli ten odražený míč. Bylo to takové hektické. Nebyl tam žádný systém. Když už jsme se dostali do kombinace po straně, tak zase centr nebyl kvalitní.

Čemu ty chyby připisujete?

Těžko říct, ale bylo jich tam hodně. Bylo to až lajdácké, ty chyby byly hodně velké. Takové se prostě stávat nesmějí. Ale musíme zvednout hlavu, protože nás už v neděli čeká liga, ve které to máme ve svých rukách.

Mohly mít vliv změny v sestavě?

Máme široký kádr, takže nemyslím, že by to mohlo být tímhle. Každý, kdo tady ve Slavii je, má kvalitu. Prostě se nám to nepovedlo a všichni jsme hráli pod své možnosti. To je pak těžké něco uhrát.

Prohráli jste po 24 soutěžních zápasech. Zvláštní pocit?

Ta porážka jednou přijít musela. Možná lepší, než aby to přišlo třeba ve finále nebo v nějakém jiném důležitém zápase. Prostě jsme vypadli a teď je naším jasným cílem titul.

Nakopne vás to, nebo přidusí?

Věřím, že nás to spíš nakopne a že se semkneme. Teď se můžeme soustředit už jen na ligu.

Jak moc věříte v titul?

Věřím. Je pět kol do konce a vedeme o dva body. Jasně, můžeme ještě ztratit, ale když to zvládneme v neděli proti Jablonci, tak už budou zbývat do konce jen čtyři kola a já věřím, že si to pohlídáme. Snad se teď ještě víc semkneme, když se nám nepovedlo semifinále poháru, a dotáhneme to do konce.