Slávista Hušbauer: Nesmíme dělat takové chyby, když chceme být nejlepší

Slavia je i po remíze první, ale jistotu titulu jí dávají jen dvě výhry ze zbývajících dvou kol (v Boleslavi a na Strahově proti Brnu).

„Furt jsme první a máme to ve svých rukách. Když dvakrát vyhrajeme, tak jsme mistři. Musíme se poučit z chyb,“ přemítal Hušbauer.

Co prožíváte?

Zklamání z toho, že jsme vedení neudrželi. Šancí jsme měli dost, zatímco oni nic extra neměli a všechno jsme jim darovali my. Měli jsme dát víc gólů. A hlavně jsme si to měli pohlídat, když jsme v 80. minutě doma vedli 2:1.

Podruhé za sebou jste doma jen remizovali.

Je to tak, doma bychom měli vyhrávat, zvlášť proti týmům ze středu tabulky. Neměli bychom dělat takové chyby. Za stavu jedna nula jsme to měli udržet do poločasu nebo přidat druhý gól. Bohužel po individuální chybě jsme naopak gól dostali... A když jsme vstřelili druhý, tak jsme hned zase inkasovali. To jsou hloupé chyby, které se nesmí stávat, když hrajete o titul.

To, že se musíte vyvarovat chyb, říkáte v poslední době často.

Když chceme hrát o titul a chceme být nejlepší, tak hlavně ty individuální chyby dělat nesmíme. My je bohužel děláme. Proto je to pořád jen o dva body.

Myslíte si, že se před druhým gólem měl pískat faul na vás?

Z mého pohledu to faul byl. Musel bych se ještě podívat, ale odehrál jsem balon a soupeř mě dojel. Podle mě jasný faul.

Překvapuje vás, že vy i Plzeň tolik ztrácíte?

Liga je vyrovnaná a týmy ze středu tabulky mají kvalitu. Pro ligu je to dobře, ale mě mrzí, že to doma nezvládáme. Místo toho, abychom byli v klidu, tak jsme si to zase ztížili.

Mimochodem, necháváte si narůst vousy. To souvisí s bojem o titul?

Po derby se Spartou jsem si řekl, že to takhle zkusím. Věřím, že nám to přinese štěstí.