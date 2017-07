Tvrdíkova slova jsou hezká, ale sestavu vybírá trenér, řekl Hušbauer

V úterý jste remizovali 0:0 v přípravě se slavným Celtikem Glasgow. Jaký jste z toho měl pocit?

Byl to těžký zápas. Na druhou stranu oni extra šance neměli, možná dvě nebo tři, ale ne stoprocentní. Bylo vidět, že jsme na začátku přípravy, protože jsme si tolik nevěřili a měli jsme i dost ztrát míče. Každopádně pro každého bylo pěkné zahrát si proti takovému týmu, jako je Celtic.

Co říkáte na to, že přišlo přes deset tisíc diváků?

Na přátelák hodně slušné! Čekali jsme kolem pěti tisíc. Vždyť tolik lidí často nechodí ani na ligu... Velké díky.

Věříte, že známé zahraniční posily jako Danny nebo Altintop nalákají fanoušky a že se návštěvy zvednou?

Už v minulé sezoně byly návštěvy velmi dobré. Snad i tihle hráči můžou přilákat ještě víc lidí. Základem bude, jak se nám bude dařit.

Jak si noví hráči zvykají? Jak si to sedá?

Ruslan Rotaň je s námi od začátku, což je vidět. Víc si na hřišti rozumíme a postupně zapadá do naší hry. Zato třeba Halil Altintop je tady teprve dva nebo tři dny. Ještě to chce čas, aby si to všechno sedlo. Jinak s kluky jako Trubač, Jugas nebo Laštůvka nebude problém, mají kvalitu.

Danny, Altintop i Rotaň jsou vašimi konkurenty o místo v sestavě. Jak to berete?

Je to tak, všichni můžou hrát uprostřed zálohy. Je nás tady na ten post celkem dost. Ještě přijde Michael Ngadeu Ngadjui a vrátil se Tomáš Souček. Ze středních záložníků bychom skoro mohli postavit jedenáctku. Trenérovi moc nezávidím, protože může vybrat jen tři hráče, kteří můžou hrát. Je tady velká konkurence, ale jestli chceme hrát co nejvýš v lize a dostat se do evropských pohárů, tak to tak musí být.

Šéf klubu Jaroslav Tvrdík vás minulý týden jmenoval mezi hlavními oporami týmu. Jak se vám to poslouchá?

Samozřejmě hezky. Ale je to majitel, zatímco o sestavě rozhoduje hlavně trenér. Když to nebude ideální, tak se nedá nic dělat a místo v sestavě mít jisté nebudu.