Slávista Hušbauer: Poslední krok bude těžký, ale věřím, že to zvládneme

Slavia - 66 bodů a před sebou zápas proti Brnu na Strahově.

Plzeň - 64 bodů, lepší vzájemné zápasy a před sebou utkání proti Jihlavě.

Tak po předposledním kole vypadá situace v čele tabulky. Česká liga slibuje drama až úplně do konce.

„Poslední krok bude těžký a důležitý. Ale věřím, i když budeme hrát poslední kolo v azylu na Strahově, že už to zvládneme,“ zdůraznil slávistický záložník Josef Hušbauer.

Ten už jeden titul zažil. V roce 2014 ho vyhrál se Spartou. Teď táhne za velkým úspěchem Slavii, která se udržela v čele tabulky sobotní výhrou 2:1 v Mladé Boleslavi.

„Ale byly to velké nervy. Zbytečně jsme si to zkomplikovali. Když vedeme 2:0, takž už bychom to měli udržet. Pak jsme nezachytili jeden dlouhý míč - a hned jsme z toho dostali gól na 2:1, což by se nám stávat nemělo,“ přemítal 27letý reprezentační záložník.

A pokračoval: „Věřili jsme, že v Boleslavi můžeme vyhrát. Dobře jsme začali a bylo důležité, že jsme dali gól. Ve druhém poločase jsme se postupně dostali pod tlak a měli jsme štěstí, že jsme nedostali na 2:2.“

Slavia už si mohla zajistit titul. To by však Plzeň v souběžně hraném zápase musela ztratit body v Brně. A to se nestalo, protože v nastaveném čase zajistil vítězství úřadujícího mistra 1:0 Michael Krmenčík.

Věděli slávisté, jaký je výsledek v plzeňském zápase a že je od titulu dělily jen desítky sekund?

„O přestávce jsme věděli, že je to 0:0. Ale během zápasu jsme nevěděli nic, protože jsme se soustředili sami na sebe. Když rozhodčí pískl konec a podívali jsme se na lavičku, tak jsme věděli, že Plzeň asi dala gól,“ popisoval Hušbauer.

Vrchol ligy je na programu v sobotu od 17:00. Všechny zápasy se znovu budou hrát v jeden čas, aby byla soutěž regulérní.

Dočká se Hušbauer svého druhého titulu?