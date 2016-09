Skalák: Náročný fotbal pod Jarolímem? Lepší než čekat, co se bude dít

O čem dalším mluvil na setkání s novináři po výhře 3:0 nad Arménií?

O povedeném startu

„Myslím, že všichni mají dobrý pocit z toho, jak jsme začali. Ale jen to nestačí, je potřeba na to navázat.“

O Karlu Jarolímovi

„Moc se nezměnil. Dá se říct, že jsem o něj teď měl stejné úkoly, jako když jsem byl v Mladé Boleslavi. Tam mi dal šanci a já zažil nejlepší rok a půl kariéry. Když jsem se dozvěděl, že jde k reprezentaci, dá se říct, že to pro mě bylo malé povzbuzení. Můžu jen poděkovat šéfovi boleslavského klubu panu Dufkovi, že trenéra k národnímu týmu pustil. (usmívá se) Kluci se mě ptají, co a jak pod trenérem Jarolímem chodí. Už to ale poznali sami: třeba jsou zakázané mobily u jídla a podobné věci.“

O své formě

„Cítím se dobře. V Brightonu hraju, sice jsem ještě nedal gól, mé přihrávky kluci neproměňují, ale věřím, že to přijde. Když naskočí nějaké branky a asistence, budu úplně spokojený. Doufám, že budu hrát i v reprezentaci. Když ne, nedá se nic dělat. Snad bude mít trenér šťastnou ruku.“

O herním stylu pod Jarolímem

„Všichni jsme věděli, že budeme proti Arménii hrát jen poločas, takže jsme se mohli během 45 minut vydat. Trenér chtěl, ať presujeme, hrajeme ofenzivně, to je vždycky lepší než stát v bloku a čekat, co se bude dít. Kdybychom takhle chtěli hrát devadesát minut, bude to hodně náročné, to ani nejde. To neumí nikdo. Je potřeba mít i fáze, kdy se víc podrží míč, ale tři čtvrtiny zápasu se tak vydržet dají, i když je to hodně náročné. Musíte na to být připravení. Já znám pana Jarolíma dobře, takže na to připravený jsem. Represink po ztrátě míče platí na všechny soupeře. Když získáte balon ve chvíli, kdy není zformovaná obrana, je to nejlepší, co může být.“

O Severním Irsku

„Mám tam spoluhráče z Brightonu, těším se na něj, už jsem ho hecoval, že bude z Prahy odjíždět zklamaný. Nikdo si nemůže myslet, že je to soupeř, který bude jen nakopávat balony. Byli na Euru, mají kvalitní hráče. Ano, je tam od nich hodně soubojů, na tom je ostrovní fotbal postavený - a tomu se musíme minimálně vyrovnat. Půlka hráčů v jejich nominaci je z druhé anglické ligy, kde působím, takže když nastoupím, mohlo by mi to pomoct. Jsem na tenhle druh rychlejšího a důraznějšího fotbalu zvyklý.“

O zklamání Brightonu, jemuž těsně unikl postup do Premier League

„Je to pryč. Všichni dělají všechno, aby se to nestalo zase. Ve druhé anglické lize jsou nesmírně kvalitní týmy, ale i my jsme udrželi kádr pohromadě. Věřím, že budeme v nejlepší šestce a budeme hrát o postup. Je to náš cíl. Ale bude to hrozně těžké: ta soutěž je dlouhá a velice náročná.“