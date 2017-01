Přímo z Číny odpoví čtenářům iDNES.cz slávistický kapitán Bílek

Jaké je soustředění v Číně?

Liší se něčím od evropských kempů?

Co slávistický kapitán čeká od jarní části sezony, do které tým vstoupí ze druhého místa?

Třiatřicetiletý obránce usedne k počítači po večeři, čili zhruba v půl osmé čínského času. V té době bude v Česku 12:30. Čtenáři iDNES.cz však mohou vkládat otázky už od 11:00.

Bílek, jenž se na podzim dostal do širšího kádru reprezentace, přestoupil do Slavie v létě 2014. Jméno si udělal v Liberci, kterému v roce 2006 pomohl k titulu. Pikantní je, že vyrostl ve Spartě, za níž však neodehrál ani jeden ligový zápas.

V zimě 2009 odešel do Kaiserslauternu. Za známý německý tým nastupoval i v bundeslize. Tři roky nato odešel do Zaglebie Lubin a následně zamířil do Slavie.

V první sezoně nastupoval pravidelně ve stoperské dvojici s Martinem Latkou. Ve druhé, konkrétně v podzimní části, byl častěji na lavičce náhradníků než na hřišti. Ale od jara 2016 zase pevně patří do základní sestavy. A v tomto ročníku je dokonce kapitánem.

S páskou na paži povede slávistické fotbalisty do jara, kdy se vršovický tým po letech může zapojit do boje o titul. Slavia je po podzimu druhá o bod za vedoucí Plzní.

Jak trénují fotbalisté Slavie: