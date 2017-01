Spartě bych řekl, že tam nepůjdu, prohlásil nový slávista Sýkora

Zatímco ostatní si mohli po úmorné, jedenadvacetihodinové cestě alespoň na chvilku odpočinout, 23letý obránce či záložník dal svůj první rozhovor coby slávista.

Stál na terase luxusního hotelu Mission Hills Resort necelou hodinu cesty od letiště v Chaj-kchou na ostrově Chaj-nan a vzkázal do Prahy: „Jsem rád, že jsem si vybral právě Slavii.“

Slávisté se fotí s personálem letiště v Šanghaji.

V posledních týdnech se spekulovalo, jestli přestoupíte do Plzně, Sparty, nebo Slavie. Jste rád, že už tohle období máte za sebou?

Během volna jsem si to chtěl pořádně promyslet a udělat správný krok. Jsem rád, že se to vyřešilo a já mohl se Slavií vyrazit na soustředění do Číny.

Proč je Slavia správný krok?

Je to profi klub se super zázemím, skvělými fanoušky a velkými ambicemi. V tomhle Slavia vyhrála. Navíc jednala rychle, což mě přesvědčilo o profesionální úrovni.

Nebál jste se, že Sparta uplatní předkupní právo?

Bál, nebál... I kdyby ho uplatnila, tak bych řekl, že tam nepůjdu a asi by se to vyřešilo.

Ve Slavii je každý půlrok větší a větší konkurence. Nebojíte se?

Naopak, byl to jeden z důvodů, proč jsem sem šel. Mám možnost se připravit na případné zahraniční angažmá a co nejvíc se tady zlepšit. Když zvládnu konkurenci tady, tak můžu jít jednou ven.

Reprezentační obránce či záložník Jan Sýkora (vlevo) a vedoucí slávistického mužstva Stanislav Vlček při odletu na soustředění do Číny.

Počítá s vámi trenér Šilhavý na kraj zálohy?

S trenérem jsme se o tom předběžně bavili. Říkal, že se to může změnit, když budu vypadat dobře na jiných postech, ale předběžně se mnou počítá na kraj zálohy.

Co myšlenky na titul?

Je před námi čtrnáct kol, tak bych to ještě nechal být.

Ale myslíte na něj, ne?

Já na něj myslím od doby, co jsem začal hrát fotbal. Ale není to v tuhle chvíli priorita. Musíme hrát zápas od zápasu a uvidíme na konci.

Ještě před pár hodinami jste byl hráčem Liberce, teď máte na sobě slávistickou soupravu a jste v Číně. Vadila vám ta dlouhá cesta?

Něco takového jsem ještě nikdy nezažil a užívám si to. Akorát ten dlouhý let byl šílený. Z klimatizace jsem vždycky hotovej. Ale seděl jsem vedle Standy Vlčka, který byl super. Je hodnej, pokecali jsme, bylo to v klidu.