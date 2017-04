Fotbalista Šimák bude hrát krajský přebor. Chce pomoct kamarádovi

„Sázíme na něj jako na rozdílového hráče,“ slibuje si Miroslav Boublík, sekretář klubu, který je v tabulce až třetí od konce.

Šimákovo jméno už je ručně dopsáno na plakáty, které zvou na sobotní domácí utkání s Žatcem s ­výkopem v pět odpoledne. Debutuje i ­nový trenér Pavel Chaloupka, ­účastník světového šampionátu 1982 a mistr ligy s Bohemians.



I Šimák je šampionem, získal dva tituly se Spartou, léta působil v Německu, má šest desítek startů v bundeslize, jeden za reprezentaci a je i vicemistrem Evropy do 21 let.

Do Horního Jiřetína ho zlákal asistent Miroslav Krim, který se s ním přátelí od dětství. Jejich tátové se potkali na vojně, pak spolu jezdili na dovolené. „Na chvilku jsme se oddělili, ale když já šel na vojnu do Žatce a on nastoupil ve fotbalových Blšanech, znovu jsme se setkali. A­ od té doby přátelství funguje.“

Loni v létě přestoupil z Českých Budějovic do Atzenbrugg-Heiligeneich. „V Rakousku nebyl až tak spokojený. Když jsem s­ Honzou v zimě telefonoval, mezi řečí jsem se zmínil, jestli by nám nechtěl na jaře pomoct. Překvapilo mě, když řekl jo,“ líčí Krim.

Šimák měl hrát už minule ve Vilémově, ale kvůli nemoci se jeho první start posunul. Na sobotu už je nachystaný: „Každý den chodí běhat a do posilovny, je poctivě připravený. Bude špílmachr s ofenzivními úkoly.“

Jak si ho skromný klub z města nad hnědouhelným ložiskem může dovolit?

„Tuhle stránku ani pořádně neřešil. Jde pomoct mně jako kamarádovi,“ těší Krima. Osmatřicetiletého záložníka, který měl problémy s alkoholem, hájí: „Není takový, jak se psalo. Byl jsem s ním u ­plno věcí a všechno je trochu jinak. Pověst mu pošramotil bulvár. Neříkám, že byl svatý, to není nikdo, ale člověk je milionový.“

A stane se magnetem v krajském přeboru, ve kterém se Horní Jiřetín bije o záchranu. „Škoda, že skončily Blšany, každý si rád zahrál proti hvězdám jako Siegl. Tak teď budou rádi hrát proti Šimákovi. Věřím, že na náš stadion přitáhne lidi. Když jich chodilo jen padesát, člověka to zamrzelo.“