Hanuš zářil na Slavii, na chybně odpískanou penaltu se nevymlouval

„Fotbal je kolektivní sport a první půle nebyla podle našich představ. Nakonec rozhodl druhý gól zkraje druhého poločasu, po kterém se Slavia uklidnila a malinko se zatáhla. My jsme potom sice trošku zlobili, ale bohužel jsme nedali gól, který by zápas alespoň trošku zdramatizoval,“ hodnotil 28letý Hanuš.

Právě druhý gól padl z penalty, kterou hlavní rozhodčí Zelinka nařídil chybně. Když už zákrok na Sýkoru posoudil jako faul, tak měl následovat přímý volný kop, protože ke kontaktu s jihlavským obráncem Štěpánkem došlo ještě před pokutovým územím.

Jihlavští se však na tuto situaci nevymlouvali.

„Soustředil jsem se na míč, abych tu situaci dohrál. A když jsem se pak otočil, tak jsem viděl, že rozhodčí nařídil penaltu, takže z mého pohledu těžko soudit,“ poznamenal Hanuš.

A trenér Michal Bílek doplnil: „Jestli to bylo takhle, tak je škoda, že to nebylo vytažené na vápno. Rozhodčí to posoudil takhle, udělal chybu, nedá se nic dělat.“

Ale porážka Hanušův výborný výkon nezakryla.

20. minuta. Fantastický zákrok číslo jedna. Škoda hlavičkoval po Sýkorově centru, ale Hanuš se vymrštil do vzduchu a pravou rukou dokázal vytáhnout míč na tyč.

27. minuta. Z velké dálky vystřelil Barák, míč před Hanušem několikrát skočil, ale jihlavský brankář si poradil i s tímto pokusem.

31. minuta. Škoda parádně našel Mešanoviče, který pod tlakem obránců střílel levačkou a znovu nechal vyniknout Hanuše.

45. minuta. Fantastický zákrok číslo dvě. Hanuš nejdřív vyrazil Frydrychovu střelu a následně, když se čtrnáct tisíc fanoušků na stadionu už skoro radovalo z gólu, zneškodnil na brankové čáře i Mešanovičovu dorážku.

„Nehráli jsme, jak jsme chtěli. Slavia na nás vlétla, byla lepší a vytvářela si víc šancí. My začali hrát až po tom druhém gólu,“ litoval Hanuš, sám bývalý slávista.

Jihlava zůstává po porážce v tabulce na předposledním, sestupovém místě. Ale následovat budou přeci jen papírově hratelnější soupeři - Hradec Králové, Teplice, Karviná, Jablonec, Slovácko...

„Věděli jsme, že nás na Slavii čeká těžké utkání, ale chtěli jsme minimálně bod přivézt. Další zápasy pro nás budou klíčové.Věřím, že to zvládneme,“ dodal Hanuš.