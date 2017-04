Fotbalista Rajtoral spáchal sebevraždu. Oběsil se v bytě v Turecku

V pátek z lavičky sledoval, jak jeho tým v turecké lize vyhrál na hřišti Konyasporu 2:1 a udržel naději na záchranu. V neděli však z Turecka přišla šokující zpráva. „Český fotbalista Rajtoral spáchal sebevraždu,“ napsal turecký deník Hurryiet.

„Nepřišel na trénink, tak jsme se vydali za ním domů. Dveře zamčené, ale uvnitř se svítilo. Zavolali jsme policii. Bohužel je mrtvý. Vypadá to na sebevraždu,“ řekl listu prezident klubu Ibrahim Kizil.

Rajtoral je odchovancem Příbrami, hrával za Ostravu, ale nejlepší léta prožil v Plzni. Dva tituly, dva postupy do Ligy mistrů. Vykopal si angažmá v Hannoveru, byť jen na půl roku. Pak se zase vrátil do Plzně, odkud loni v létě přestoupil do Turecka. Ve městě Gaziantep nedaleko syrských hranic byl nejdřív s parťákem Danielem Kolářem, ale od března sám.

Prošel mládežnickými reprezentacemi, za národní mužstvo dospělých nastoupil ve čtrnácti zápasech. Byl účastníkem mistrovství Evropy 2012 v Polsku. V české lize nastoupil do 284 utkání a vstřelil 32 branek.

Navenek usměvavý a sympatický blonďák měl však psychické problémy. Během angažmá v Ostravě trpěl únavovým syndromem.

Když se z potíží dostal, v létě 2009 přestoupil do Plzně. Stal se jedním ze symbolů vzestupu klubu. I tam ho však postihly osobní problémy, kvůli nim zmeškal téměř celý kalendářní rok 2014.

„Nevím, jestli měl nějaké osobní problémy. Byl samý úsměv. Skvělý fotbalista. Hráči jsou z toho zděšení. Je to velmi, velmi smutné,“ řekl prezident tureckého klubu.

Minulou sezonu v Plzni přišel o trvalé místo v základní sestavě, býval náhradníkem. Současný ročník zahájil ještě na západě Čech, zasáhl do třech ligových zápasů a koncem srpna se vydal do Turecka.

Tam odehrál dvanáct ligových utkání, dalších sedm v poháru. Gaziantepspor je šest kol před koncem na sestupovém místě, chybí mu dva body na záchranu.

Rok 2013: Plzeňský obránce František Rajtoral se několikrát krásně trefil ze střední vzdálenosti, ale jeho volej proti Olomouci byl nevídaný: