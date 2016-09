Mohl jsem se brankáře zeptat, kam to chce, litoval Novák zmařené šance

Mohla to pro 26letého fotbalistu být ve čtvrtém startu za národní tým slavná chvíle. „Dalo se to dávat, kam jsem chtěl. Mohl jsem rozhodnout, bohužel,“ litoval levý bek dánského Midtjyllandu, který jinak sehrál velmi dobrý zápas.

Jak ta situace vypadala z vašeho pohledu?

Myslel jsem, že mám někoho za zády, že jsem ve vápně, tak u mě někdo musí být. Proto jsem chtěl rychle střílet. Jenže u mě nikdo nebyl, mohl jsem se brankáře zeptat, kam to chce. Nedal jsem, bohužel. Nedá se nic dělat. Ale měli jsme v zápase víc šancí, měli jsme vyhrát.

Co chybělo?

Jen gól. Dokázali jsme se dostat do pár šancí, ale obecně asi chyběl nějaký nadstandard. Ne si jen přihrávat z jedné na druhou stranu. Chyběla nám skrytá přihrávka, něco překvapivého, co soupeř nečekal a nás by to posunulo do gólové šance. Do příštího zápasu to musíme zlepšit.

Nebude vás ta šance strašit?

Nebude. Ne, že bych to zrovna házel za hlavu, ale do příště si musím zapamatovat, co udělat lépe. V takových šancích už jsem dal v sezoně dva góly, takže se v nich umím prosadit.

První desetiminutovka vypadala hodně nadějně. Zbytek prvního poločasu už byl ale horší. Máte pro to vysvětlení?

Chtěli jsme na ně vletět, to se nám docela podařilo. Soupeř hrál v bloku, na brejky. Nic, co by nás překvapilo. Byli silní ve vzduchu, ale slabší v kombinaci. Kdybychom my byli s balonem kvalitnější, mohli jsme si vypracovat víc šancí. Věřím, že příště už udržíme výkon po celé utkání. Musíme si přiznat, že nadstandardních věcí jsme tam moc neměli.

Kvalifikaci o mistrovství světa jste začali domácí remízou. Je to velká ztráta?

Každá ztráta doma je zklamání. Ale kvalifikace je dlouhá, musíme body uhrát jinde. V závěru už to od nás byla křeč, za každou cenu jsme míč tlačili nahoru. Chtělo to víc klidu, přemýšlet trochu jinak.

Je ztráta o to bolestnější, že se s týmem Severního Irska počítá do boje o druhé místo, které bude asi vaším cílem?

Pro ně bod z Prahy znamená hodně. Pak nás mají doma, takže nám nezbývá, než je u nich obrat, stejně se to teď povedlo jim. Ale nestavěl bych to tak, že budeme hrát o druhé místo jen se Severními Iry. Ve skupině jsou i další soupeři, chceme si to se všemi rozdat o postup.