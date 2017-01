Jedenadvacet hodin na cestě. Ale na Čínu jsem se těšil, říká Švento

Slávisté jsou na místě.

Slávistická výprava přijela na ruzyňské letiště ve čtvrtek v jedenáct hodin dopoledne. Do hotelu na ostrově Chaj-nan, kde stráví následujících deset dnů, dorazila v pátek v osm ráno českého času. Na cestě tedy strávila jedenadvacet hodin!

„Já navíc moc nemám rád létání. Moc jsem se těšil na Čínu, ale na tu dlouhou cestu vůbec,“ usmál se Švento.

Ale lepší než trénovat v Praze na umělé trávě, ne?

Tím spíš pro člověka, který už něco odehrál... Pro mě je přírodní tráva neporovnatelná s tou umělou. Pro každého z nás je velká výhoda, že tady budeme mít dobré podmínky.

Antonín Barák si během dlouhé cesty četl autobiografii Stevena Gerrarda, Stanislav Vlček otevřel učebnici angličtiny, jedna skupinka mastila karty. Jak si krátíte čas vy?

Dobrou knihou nebo filmem. A spánkem, aby si člověk trochu odpočinul a tu dlouhou cestu si zkrátil.

Kde jste byl během kariéry nejdál?

S fotbalem jsem byl nejdál asi v Americe. Když jsem hrál za Köln, tak jsme byli na soustředění na Floridě. Jinak jsem toho procestoval dost. Dubaj, Katar, Kanárské ostrovy...

Časový posun vám problém nedělá?

Já na tuhle stranu světa moc nelétal. Jednou jsem sice byl v Thajsku, ale to byla jen dovolená. Ale když jsme byli v té Americe, tak jsem se s časovým posunem vyrovnal docela dobře. Těch sedm hodin bude znát, ale snad to za den nebo dva vstřebáme.

Víte, kolik zemí jste už navštívil?

Spočítané to nemám. Možná se k tomu dostanu, až jednou s fotbalem skončím.

A kde se vám nejvíc líbilo?

Pravda je taková, že člověk vidí maximálně cestu z letiště na hotel a na stadion. Musel bych hodně lovit v paměti, abych dokázal říct, kde to bylo nejhezčí. Není to dovolená, je to práce. Ale jednou si budu moct říct, že jsem byl tam a tam. Teď k tomu přibude i Čína.