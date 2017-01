Chtěl jsem odejít, přiznal Costa. Teď táhne Chelsea za titulem

Minulý ročník se nepovedl ani Chelsea, ani konkrétně Costovi. Mistr z roku 2015 skončil na desátém místě a její útočník dal „jen“ dvanáct gólů.

„Sám dobře vím, že jsem nehrál dobře. Musel jsem se zlepšit. Poslední sezona byla jedna velká frustrace. Nehráli jsme tak, jak bychom měli. Ale v létě přišel nový trenér a zatím to funguje,“ řekl Costa na setkání s novináři.

Po nevydařené sezoně byl Costa na odpis. Dokonce chtěl z londýnského klubu odejít, aby kariéru opět nastartoval. Zájem o něj mělo Atlético Madrid, kde španělský útočník zažil před přestupem do Chelsea v roce 2014 úspěšné období.

„Byl jsem na odchodu. Ale nakonec jsem rád, že jsem zůstal. Tahle sezona se pro mě vyvíjí docela dobře,“ usmál se.

A pokračoval: „Chtěl jsem odejít. Mohl jsem se vrátit do Atlétika, kde jsem zažil hezké časy a dobře se tam cítila celá rodina. Nakonec jsem zůstal v Chelsea, protože nový trenér Conte od začátku říkal, že se mnou počítá.“

Jak moc může pomoci změna trenéra! Italský kouč Antonio Conte přišel do Chelsea v létě a ponížený klub rychle vytáhl nahoru. Jeho tým v lize zatím šestnáctkrát vyhrál, jednou remizoval a jen dvakrát prohrál.

A probudil se i střelec Costa. Už teď dal v lize víc gólů než za celý minulý ročník. A klidně může překonat svůj nejlepší výkon, kdy se za Atlético trefil sedmadvacetkrát.

„Nový trenér nás nastartoval. Vytvořil si s námi výborný vztah. Dokonce s námi často vtipkuje, což je dobré, protože každý vidí, že to není jen boss, ale také člověk, se kterým si můžeme lidsky popovídat,“ poznamenal Costa.

Zatímco v létě mohl do Atlétika, teď by mohl do Tiandžin Songdžiang. Čínský klub za něj podle The Guardian nabízí 80 milionů liber, čili 2,2 miliardy korun. Costova vynikající forma však vylučuje, aby Chelsea transfer odsouhlasila.