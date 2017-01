Změny v klubu kanonýrů? Je to pro mě motivace, řekl sparťan Lafata

Sparta je v tabulce třetí. Co musí udělat, aby ligu vyhrála?

My bychom museli všechno vyhrát a Plzeň se Slavií zaváhat. Ztráta na Plzeň je velká, ale protože o titul hraje letos víc týmů, tak by to ještě mohlo být zajímavé.

Asi se to špatně porovnává, ale je pro vás důležitější liga, anebo Evropská liga?

Obojí.

Právě v Evropské lize jste loni na jaře hráli s Krasnodarem a letos vás čeká Rostov. Je to podobné?

Hlavně bychom byli rádi, kdyby byl podobný i výsledek. Asi jsme si přáli jiného soupeře, ale neovlivníme to a musíme se s tím vypořádat. Uděláme všechno pro to, abychom se v Evropě ještě ohřáli.

Jak se vlastně cítíte na začátku přípravy?

Zase o rok starší. Ne vážně, cítím se dobře. Ale tyhle začátky nemám moc rád. Člověk si zvykne doma, tak se mu moc nechce. Ale to jde jen o ty první dny. Dlouho jsem kluky neviděl, tak jsem se na ně těšil. Teď musíme měsíc a půl ve zdraví vydržet a pak už začne liga a Evropská liga. Máme se na co těšit.

Jaké jste připravili přivítání Tiémokovi Konatému, který hrál na podzim za trest v juniorce?

Přivítali jsme ho jako kohokoliv jiného. Bereme to úplně normálně. Respektujeme, že ho vedení vrátilo do áčka.

Když jste se dozvěděl, že se vrací, tak jaká byla vaše první reakce?

Není to moje starost. Jsem tady od toho, abych hrál. A jestli tam s námi bude Petr, nebo Pavel, to je věc vedení klubu.

Co říkáte, jak klub vyřešil situaci kolem trenéra?

To samé jako u otázky na Timmyho - může nám být jedno, kdo nás trénuje. My jsme tady od toho, abychom hráli. Takhle to beru.

V osobě Néstora Albiacha se vám zvýší konkurence v ofenzivě.

Je dobře, že jsme posílili. Přál bych klukům i Spartě, aby se posily povedly a nejen na jaře nám pomohly.

A sledoval jste, jak posiluje konkurence?

Přiznám se, že jsem nesledoval skoro nic. Takže nevím. Ale je mi jasné, že stejně jako Sparta posilují i ostatní týmy. Teď se uvidí, kdo posílil líp.

Klub ligových kanonýrů nedávno změnil pravidla a dopočítal góly vstřelené v zahraničí i starším hráčům. V tabulce jste kvůli tomu klesl ze třetí na pátou příčku. Jak jste to přijal?

Byl jsem překvapený, že góly těm hráčům nepočítaly už dřív. Když se někomu počítají, tak by se měly počítat všem. Nenapadlo mě, že by to takhle mohlo být. Teď je to v pořádku. Na druhou stranu mám alespoň motivaci, abych se dostal tam, kde už jsem jednou byl.