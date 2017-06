Stará parta se schází, kouč Vrba si do Plzně vzal záložníka Koláře

Před měsícem se vrátil strůjce plzeňského vzestupu trenér Pavel Vrba, teď přichází jeden z těch, který k triumfům pomohl.

Pět měsíců v Turecku, pak volné jaro a teď návrat do míst, kde prožil nejlepší část kariéry. „Jako bych se vrátil domů,“ prohlásil Kolář.

Do Plzně šel poprvé v roce 2008 ze Sparty, která ho už nepotřebovala. Po dvou letech slavil na západě Čech první titul, pak ještě další tři. Podílel se i na dvou postupech do skupiny Ligy mistrů. To byla zlatá plzeňská éra - roky 2011 až 2013.

„Věříme, že naváže na úspěchy, které s klubem zažil a velkou měrou se na nich podílel,“ poznamenal generální manažer Adolf Šádek.

Když v prosinci 2013 skončil kouč Vrba a zamířil k reprezentaci, Plzeň pomalu pozice ztrácela, byť v následujících třech letech získala další dva tituly. Ale pronikavý úspěch v evropských pohárech chyběl.

Když loni zkazila kvalifikaci o Ligu mistrů, Kolář stal v Plzni pro trenéra Romana Pivarníka nepotřebným. „Oboustranná okoukanost? Asi nastal čas, že jsme se po osmi letech museli rozejít,“ vysvětloval v březnovém rozhovoru pro MF DNES.

„Nastal čas na změnu, rozhodli jsme se přebudovat kádr,“ vysvětloval tehdy Šádek.

Kolář zamířil i se spoluhráčem Františkem Rajtoralem do Gaziantepsporu. V únoru mu však vedení tureckého klubu oznámilo, že se jako nadbytečný cizinec nevešel na soupisku, i když měl kontrakt ještě na další rok a půl.

Jenže nové angažmá si hledat nemohl, protože v jednom ročníku už hrál za dva kluby. A víc jich mezinárodní přestupní řád neumožňuje.

Jedině se mohl vrátit do Plzně, ale nevypadalo to, že by o něj měla zájem. To spíš to vypadalo na pražskou Duklu, s níž byl v kontaktu.

Během jara vypověděl Gazianteposporu smlouvu, protože mu v Turecku dlouhodobě neplatili, sháněl nové angažmá a individálně pracoval na fyzické kondici. Našel staronové, k čemuž pomohl právě příchod kouče Vrby.

„S trenérem jsem už několikrát mluvil. Známe se a víme, co od sebe čekat, takže se na další spolupráci těším,“ zdůraznil Kolář.

Vyjde sázka na starou partu? Vrba na to spoléhá. V kádru zůstávají mazáci Petržela, Limberský, Bakoš, Hejda, Řezník, Hubník, kteří Vrbu pamatují.

Spekuluje se také o příchodu Ďuriše, který s Orenburgem sestoupil do ruské ligy. Za jaro dal v jedenácti zápasech jeden gól.

Kolář je druhým novým hráčem, kterého Plzeň pro nadcházející sezonu angažovala. Ze Zlína přestupuje záložník Diego Živulič.