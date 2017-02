Fotbalista Kolář si vzal na jaro volno, v Turecku se nevešel do týmu

Turecká média během středy informovala, že Kolář v klubu, který sídlí ve městě Gaziantep v blízkosti hranice se Sýrií, skončil.

„Dohodli jsme se, že každý půjdeme svou cestou. Děkujeme, co pro klub udělal,“ nechal se slyšet trenér Bulent Uygun.

Kolář však mužstvo, do kterého přestoupil loni v srpnu z Plzně se spoluhráčem Františkem Rajtoralem, nadobro neopouští.

„V klubu se dohodl, že následující tři měsíce bude trénovat individuálně. Měli hodně hráčů a Dan se nevešel na soupisku,“ upřesnil hráčův agent Pavel Zíka.

V turecké lize platí omezení počtu cizinců, od roku 2015 jich mohou mít v kádru čtrnáct, kdežto Gaziantepspor jich má víc. Podobně jako Kolář dopadl i brazilský záložník Bruno Mota.

Hledat si nové angažmá český středopolař nemohl. Fotbalové řády nedovolují, aby v jednom soutěžním ročníku hráč s profesionální smlouvu nastoupil za víc než dva kluby. A Kolář před srpnovým odchodem hrál za Plzeň. Ledaže by... Ne, návrat do Plzně není pravděpodobný.

Gaziantepspor je v turecké lize poslední, na místo zajišťující záchranu mu chybí sedm bodů a do konce sezony mu zbývá odehrát šestnáct utkání.

Kolář byl přitom celkem vytíženým hráčem, od září nastoupil do osmi ligových zápasů, v Tureckém poháru hrál šestkrát a dal dva góly. Ale nový kouč se rozhodl, že bude dávat šanci jiným fotbalistům.

Kolář je sparťanským odchovancem, ligu začal hrát na hostování ve Slovácku, poté se vrátil do Sparty. V roce 2008 přestoupil do Plzně, kde trenér Pavel Vrba začal tvořit budoucího šampiona. S Plzní byl čtyřikrát mistrem (2011, 2013, 2015 a 2016), dvakrát týmu pomohl do Ligy mistrů (2011 a 2013).

Byl výraznou postavou, střílel góly, ale s loňským příchodem trenéra Romana Pivarníka svou pozici ztratil. A jako náhradník zvolil přestup do Turecka.

Co s ním bude v létě, není jasné. V Gaziantepsporu mu však dál poběží kontrakt.