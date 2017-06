Naštvaný Ronaldo chce opustit Real Madrid, přestup by překonal rekord

Ranní zpráva portugalského deníku A Bola vypadala jako spekulace, které o aktuálním držiteli Zlatého míče vychází každý druhý den: „Ronaldo chce odejít ze Španělska.“

Jenomže šokující informaci následně během dne potvrzovaly další uznávané redakce. Marca, Sky Sports nebo dokonce BBC.

„Cítí se jako čestný a charakterní člověk, který udělal všechno podle svého nejlepšího svědomí, takže nechápe, co se děje. Je smutný a zklamaný,“ citovala BBC svůj zdroj. „Nechce zůstat ve Španělsku, chce odejít.“

Ronaldo čelí obvinění, že se v letech 2011 až 2014 dopustil daňových podvodů ve výši 14,7 milionu eur, což je v přepočtu zhruba 384 milionů korun.

Kancelář prokurátora v Madridu informovala, že se portugalský útočník vyhýbal placení daní z osobnostních práv. Měl k tomu využívat společnost na Panenských ostrovech.

Jenomže 32letý fotbalista se cítí nevinný. K rozhodnutí odejít ze Španělska navíc podle deníku Marca přispěly i další důvody. Třeba věčná nespokojenost fanoušků Realu Madrid nebo enormní tlak ze strany španělských médií.

Odchod z Realu Madrid však nebude jednoduchý, protože Ronaldo má platnou smlouvu až do června 2021. Kontrakt podle BBC navíc obsahuje i výstupní klauzuli ve výši jedné miliardy eur.

Tolik by samozřejmě zájemci dát nemuseli. Marca odhaduje, že případná přestupní částka by se vyšplhala na 180 milionů eur, což je v přepočtu 4,77 miliardy korun. Mimochodem, současný rekord drží Paul Pogba, který loni v létě přestoupil z Juventusu do Manchesteru United za 105 milionů eur.

To je částka, kterou si může dovolit jen pár klubů na světě. V Evropě možná Paris St. Germain nebo Manchester United.

Právě z United před osmi lety Ronaldo do Madridu přišel. A stal se fotbalovým králem. Pomohl ke třem triumfům v Lize mistrů, dvěma mistrovským titulům nebo dvěma pohárovým vítězstvím. Navíc se stal suverénně nejlepším střelcem v bohaté historii Realu Madrid.

Úspěšné spojení se v létě možná přetrhne. První impuls už Ronaldo vyslal.