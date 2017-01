Barák přestoupí za 80 milionů do Udinese, na jaře zůstane ve Slavii

Slavia v minulých dnech nabídky Udinese několikrát odmítla. Naposledy o víkendu. Italský klub však vylepšoval podmínky přestupu, až se slávistické představenstvo rozhodlo v noci z pondělí na úterý nabídku přijmout.

„Pro nás bylo nepředstavitelné, že bychom o hráče přišli před jarní sezonou a nabídku tohoto typu jsme bezprostředně odmítli. Udělali jsme maximum pro to, abychom hráče základní jedenáctky udrželi. Současně jsme se rozhodli, byť hodně neradi, akceptovat přání hráče splnit si sen jít hrát do italské ligy a dokonce přímo do Udinese. Tonda si přál porvat se s klubem o mistrovský titul a požádal o uvolnění v letním přestupovém termínu. Představenstvo klubu hráče na mimořádném zasedání uvolnilo k 1. červenci 2017,“ popsal předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík pro klubový web.

Antonín Barák Narozen: 3. 12. 1994

Post: záložník

Liga: 36 zápasů, 10 gólů

Repre.: 1 zápas, 1 gól

Kariéra: Příbram (2013 - 2014), Vlašim (2014 - 2015), Příbram (2015), Slavia (2016 - 2017)

Pro vedení pražského klubu bylo rozhodující, že 22letý levák na jaře zůstane ve Slavii, která se chystá na boj o titul. A také to, že Udinese za přestup v létě zaplatí najednou, nikoliv ve splátkách, takže vršovický klub bude moci peníze rovnou investovat do případného nákupu náhrady.

„Tonda má v hlavě srovnáno, proč chce do Udinese a my jsme ho už nedokázali přesvědčit pro vizi Slavie, kterou chceme budovat. Nebylo to o penězích. Bylo to o jeho snu. Současně platí, že my nebudeme držet hráče proti jejich vůli. Odchod v létě je dobrý kompromis, který nám umožní najít za hráče odpovídající náhradu,“ pokračoval Tvrdík.

Spokojené mohou být všechny tři strany. Slavia bude mít Baráka k dispozici i na jaře a navíc dostane na české poměry slušné peníze (více než desetinásobek toho, za kolik ho před rokem kupovala), Udinese si pojistilo nadějný talent a samotný hráč získal jistotu zahraničního přestupu.

Barák v úterý absolvoval zdravotní prohlídku v Udine, než se vrátí ke Slavii na soustředění do Španělska. Kluby přestup definitivně dotáhnou v nejbližších dnech.

Šikovný záložník přestoupil do Slavie loni v zimě z Příbrami. Cestu do základní sestavy si hledal postupně, ale ke konci jara 2016 už do ní patřil nastálo a na podzim se stal chváleným tahounem týmu.

Dokonce se propracoval až do reprezentace. V polovině listopadu nastoupil v přípravném zápase proti Dánsku a gólem podílel na remíze 1:1.

V červnu by neměl chybět v nominaci reprezentační jedenadvacítky na mistrovství Evropy v Polsku.

Hned potom se definitivně stane hráčem Udinese. Přitom ještě na jaře 2015 hrál „jen“ druhou ligu za Vlašim a v nejvyšší soutěži odehrál zatím pouze 36 utkání.

Udinese je v současnosti na 10. místě italské ligy, daleko od pohárových i sestupových příček. Ve druhém nejstarším italském klubu už jeden český fotbalista působí, navíc rovněž bývalý slávista. Dvacetiletý záložník Jakub Jankto dostává v prvním týmu čím dál víc příležitostí.