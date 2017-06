Když mě trenér postaví, tak to zvládnu, říká Barák po zranění

Antonín Barák stihl uzdravit stehno a může být jednou z opor české reprezentace do 21 let.

dnes 5:59

Léčba zabrala, Antonín Barák je fit. Jeden z předpokládaných lídrů české reprezentace na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let stihl uzdravit poraněné stehno. „Hlavním cílem je postup ze skupiny,“ hlásí záložník Slavie, který v červenci přestoupí do Udinese.