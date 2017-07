Fotbalista Čermák se odvolal proti verdiktu za nehodu v opilosti

Serveru seznam.cz to řekla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová. Soud se tak bude případem, o němž nyní rozhodoval ve zrychleném řízení, znovu zabývat.

Dvaadvacetiletý Čermák havaroval v noci na 28. května a v krvi měl 1,5 promile alkoholu. U Horoměřic prorazil svodidla, narazil do stromu a jeho vůz Octavia RS začal hořet. Čermáka, který byl v bezvědomí, museli z hořícího vraku vyprostit záchranáři.

Při nehodě si zlomil tři žebra a přišel o nedávné mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku, kde by za normálních okolností vedl český tým jako kapitán.

V době havárie byl ještě hráčem pražské Sparty, na konci června ale podepsal čtyřletou smlouvu s Plzní a stal se čtvrtou letní posilou Viktorie.