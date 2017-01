Fotbalový Zlín ztratil kapitána, prodat Slavii Vukadinoviče nechce

K transferu Tomáše Hájka do mistrovské Plzně se schylovalo už před startem zimní přípravy. Přestup kapitána fotbalistů Fastavu Zlín k mistrovi však není jediná událost, kterou klubu přinesl letošní hektický tříkrálový pátek.

Náhrada za Hájka by měla dorazit v neděli

Odchod stabilního hráče zlínské defenzivy klub nezaskočil. Plzeň poslala nabídku za Hájka už 23. prosince, smlouvu na tři a půl roku ve Viktorii parafoval 6. ledna. „Všechny tři strany jsou spokojené,“ pravil zlínský manažer Zdeněk Grygera.

Podle kuloárních informací nemělo odstupné přesáhnout deset milionů korun. „Věděli jsme, kam to směřuje. Pracovali jsme na tom. Je nachystaný hráč, který by se tady mohl objevit v neděli,“ nastínil trenér Zlína Bohumil Páník.

Jeho jméno zatím tají, jisté ale je, že jde o cizince, který má zkušenosti s českou soutěží a jehož silnější nohou je levá. Hájkův přestup také znamená, že Zlín s největší pravděpodobností neuvolní druhého stopera Jugase, o něhož je také zájem.

Holý chytá v Anglii, místo něho přišel reprezentant Slovenska

Loňskou sezonu začal ve Zlíně jako brankářská jednička, letošní zahájil v pozici dvojky a další starty v týmu Fastavu Tomáš Holý už nepřidá. S 206 centimetry nejvyšší muž ligy je podruhé během měsíce na testech v Anglii a ve Zlíně s kmenovým hráčem Sparty už nepočítají.

„Na 90 procent je to uzavřená věc. Ví, že nemůžeme čekat na jeho rozhodnutí,“ podotkl Grygera. Náhradu si už Zlín vyhlédl.

V pátek před polednem se na Letné hlásil brankář slovenské reprezentace do 21 let Matúš Hruška, který si po odhlášení Myjavy z nejvyšší slovenské soutěže hledal angažmá. „Viděl jsem ho v několika utkáních, chytal i proti nám. Je to mladý, perspektivní kluk,“ shrnul Páník.

Grygera: Vukadinovičův přestup není na pořadu dne

Pryč jsou nejlepší střelec týmu Harba i kapitán Hájek. Další oslabování kádru tak nechtějí ve Zlíně dopustit. Smůlu tam možná bude mít nejlepší nahrávač ligy Vukadin Vukadinovič, jehož vábí Slavia.

„Ještě před odletem Slavie na soustředění do Číny mě oslovil Martin Krob (generální manažer), že by měli zájem. Ale není to na pořadu dne. Nemáme v úmyslu vstoupit do jednání se Slavií,“ vzkázal Grygera do Edenu. Zlín se naopak chystá investovat do posílení ofenzivy. „V sobotu jedu na jednání s hráčem, o kterého máme enormní zájem,“ pravil Páník.