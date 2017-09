Zlín míří do Plzně. Hodlá zde prodloužit příznivou bilanci s Viktorií

„Naše a Evropská liga jsou jiné světy. Sami jsme to poznali. Plzeň má zkušené mužstvo a není pro ni problém přepínat mezi soutěžemi. Nespoléháme na to, že by byli v útlumu. Duel v Bukurešti zvládli herně, jen ne výsledkově,“ pronesl trenér Zlína Bohumil Páník. „Navíc budou mít Krmenčíka,“ zmínil reprezentačního útočníka, který v Bukurešti absentoval z disciplinárních důvodů.

Zatímco pro Viktorii je střídání ligových a pohárových zápasů rutinou, pro Zlín jsou anglické týdny novinkou.

„Organismus je schopný za 40 hodin zregenerovat,“ nebojí se Páník nabitého programu.

I proto nasadí v Plzni podobnou sestavu jako proti moldavskému šampionovi.

„Jsme teprve v první půlce náročné série. Projevovat se začne od třetího čtvrtého zápasu. Hráči nejsou pod kondičním tlakem,“ podotkl Páník. „Pokud budou nějaké změny, pak spíše vynucené,“ naznačil.

Loni v srpnu Zlín ve Štruncových sadech šokoval vítězstvím 2:0, od té doby ale Viktoria doma neprohrála 16 ligových zápasů, přičemž jen dvakrát remizovala.

„Kádr obou týmů se obměnil. My ho máme z poloviny jiný, do Plzně se vrátil trenér Vrba a někteří hráči,“ upozornil Páník, jehož tým na jaře doma s Viktorií remizoval 0:0. „Těší mě, že jsme ve dvou zápasech po sobě neinkasovali. Pokud udržíme vzadu nulu i v Plzni, budu hodně spokojený.“

To by znamenalo, že Plzeň poprvé v sezoně ztratí a Zlín poprvé na podzim zaboduje na cizím stadionu. Zatím střídá venkovní porážky s domácími výhrami.

„Zlín bude mít teď na podzim podobně náročný program jako my. Někteří z nich tohle zažijí úplně poprvé v životě, což na ně může dolehnout. To by měla být naše výhoda v cestě za vítězstvím,“ míní plzeňský stoper Tomáš Hájek.

On a chorvatský záložník Diego Živulič působili v loňské sezoně ve Zlíně, proti Fastavu budou hrát vůbec poprvé. „Obrovsky se těším. Tenhle zápas jsem měl v hlavě už delší dobu,“ přiznal Hájek.

Bývalý spoluhráči mu ho budou chtít překazit.