Už bych se potřeboval trefit, lehké góly ale nedávám, smutní Železník

„Po utkání si to promítám. I v noci, když jdu do postele, skoro nespím. Ale abych se tím zatěžoval další dny, to bych nemohl hrát fotbal,“ snaží se Železník myslet pozitivně před sobotním domácím duelem s Teplicemi.

Štve vás hodně, že jste se ještě brankově neprosadil?

Mrzí mě to dost. Když jsem v létě přišel, zranil jsem si kotník. Pak jsem si zlomil ruku a musel na operaci. Mohl jsem se chytnout, místo toho jsem spadl. Kluci mě ale povzbuzují. Zdeněk Zlámal hrál v Alanyi s brazilským útočníkem Vágnerem Lovem a ten mu říkal: V klidu, v klidu. Můžeš dělat, co chceš, více trénovat, ale stejně musíš čekat, až to tam spadne. Potřebuji nějaký šťastný gól.

Zahodil jste někdy větší příležitost než v Jablonci?

Možná se někdy něco podařilo, ale je fakt, že v Jablonci to byla tutová šance a ta se neomlouvá. Spíše dávám góly z těžkých situací, lehké neumím. Kdysi jsem na tréninku řekl, že bych si chtěl dát gól do prázdné brány, a stejně jsem se netrefil.

A může vás to stát místo v sestavě...

Je nás tady více útočníků. Po zranění se vrátil Beauguel, přišli Vukadinovič, Mehanovič. Je na trenérovi, jak to postaví.

Smůlu máte i na zranění. Jak jste si zlomil ruku?

Měli jsme cvičení v posilovně. Vyskakoval jsem na bednu a o její roh jsem zavadil rukou. Kost mi praskla, byla celá zlomená. Na Dukle jsem odehrál zápas pod injekcemi, ale pak už to nešlo dál, zůstal jsem v Praze a doktor Krejčí mi kost zoperoval. Mám tam tři šrouby. Teď už je to celkem dobré, ale na zápasy musím ruku ještě tejpovat.

Limituje vás to nějak?

V zápase na to nemyslím, ale nehraje se s tím dobře. Tejp tlačí na ruku, máš tam něco navíc, blbě se s tím běhá. V soubojích mě to však neomezuje, to bych nemohl jít do utkání.

Za týden vstoupíte do evropských pohárů. Už vyhlížíte duel s Tiraspolem?

Asi každý na něho myslí. Ale pro nás je přednější česká liga. Evropské poháry se nehrají celou sezonu, jsou něčím navíc, tam můžeme jenom získat. Potřebujeme sbírat body v lize, abychom se pohybovali nejhůře někde kolem středu.

On-line Duel Zlín vs. Teplice sledujte podrobně.

Máte šest bodů z pěti kol. Jak hodnotíte start ligy?

I když doma vyhráváme, tak potřebujeme nějaké body přivézt z venku. Teď nás čeká těžký měsíc. Teplice přijedou namotivované, evropské poháry jim těsně utekly. Trenér Šmejkal je učí hrát kombinační fotbal, mají to perfektně zvládnuté. Těží z toho, že jsou dlouho pospolu, hrají skoro poslepu.

V sehranosti byla také zlínská síla. Jak se změnila hra po vašem návratu?

Snažíme se hrát pořád stejně. Ale přišlo hodně nových hráčů, kteří neznají zlínský styl a musí se přizpůsobit. Na trénincích to jde, ale pak přijde zápas a najednou hrajeme jiný fotbal.