Zlínský kouč Páník chválil Ekpaie i Traorého a vyhlíží posily

„Výborný nákup,“ pronesl kouč Zlína Bohumil Páník po výhře 1:0.

Ekpaiova chvíle přišla v 65. minutě. Na zadní tyči se vyšrouboval vysoko nad hostujícího kapitána Eismanna a Holzerův centr trkl za záda bezmocného Berkovce.

„Na Ekpaie jsme hráče upozorňovali, protože má dobrý timing a agresivitu ve vápně. Nedal takhle první gól. Jeho kvalita se ukázala. Bohužel jsme ho neuskákali,“ ocenil schopnosti střelce karvinský trenér Jozef Weber.

Ekpai dává zapomenout na Vukadina Vukadinoviče, který v létě přestoupil do Sparty. Na pravém kraji zálohy přidává k nebezpečným ofenzivním výpadům také defenzivní nadstavbu.

„Je to obrovsky pracovitý hráč. Běží i tehdy, když si myslíte, že tam utíká zbytečně. Jeho fyzický fond je výborný. Dokáže po straně pracovat 90 minut,“ pochvaluje si Páník.

Nigerijský šikula připravil chvíli po své brance vyloženou šanci pro střídajícího Džafiče. Bosenský záložník však překopl a Zlín se musel strachovat o hubený náskok až do posledních vteřin, kdy brankář Stanislav Dostál zasáhl proti ráně Šislera.

„Škoda že předtím nedal Palič. Mohli jsme dohrát zápas v klidu,“ zmínil Dostál sólo střídajícího Železníka. Zlínský exkapitán šel na hřiště pouhých pět dnů od operace zlomené kosti levé ruky, kterou mu v pondělí v Praze zpevnily šrouby.

I proto Páník nasadil poprvé v sezoně od začátku jediného klasického útočníka a tři střední záložníky. Jiráčka s Traorém doplnil v české lize debutující Argentinec Pablo Podio. „Ukázalo se, že i tímto způsobem můžeme hrát. Je to možná varianta také pro evropské poháry,“ připomenul Páník páteční los skupinové fáze Evropské ligy.

Těšit ho mohl i výkon Traorého, který ve druhé půlce totálně ovládl střed hřiště, kde dokázal ze sebe setřepat i dva dotírající soupeře.

„Dostal se do tahu. Když protihráči odpadají a umírají, hraje díky svým dispozicím pořád se stejným úsilím. Byl to on, kdo vytvářel přesilové situace,“ viděl Páník, jemuž se vyplatil také tah se stažením Holzera na levý kraj obrany.

A s očekávaným posílením týmu o ofenzivní hráče se mu možnosti ještě zvýší. „Doufám, že dva až tři hráči ještě přijdou,“ přeje si Páník.