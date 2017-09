Průlom v Německu: fotbalovou ligu poprvé pískala žena. Darida ji chválil

Bibiana Steinhausová, blondýna s vlasy staženými do culíku, rozhodla výborně: nedovolený zákrok obránce Brém dobře viděla, ale všimla si i toho, že míč doputoval do ideální střelecké pozice k útočníkovi Leckiemu, který výhodu využil a otevřel skóre zápasu.

Zápasu, který vešel do dějin.

Ženy už dřív řídily utkání nejvyšší soutěže v Rakousku, Švýcarsku, Uruguayi nebo Zambii, v Česku si jistě vzpomenete na dobu, kdy soudcovala Dagmar Damková.

Ale nikdy dřív se nestalo, že by žena pískala utkání v některé z pěti nejlepších evropských soutěží. V Německu v neděli tohle tabu padlo. A byla to úspěšná premiéra.

„Z ničeho nebylo poznat, že rozhoduje dáma,“ líčí Darida. „Pískala stejně jako chlap, navíc měla štěstí na pohodový zápas, ve kterém se nic speciálního nestalo.“

Při výsledku 1:1 skutečně nemusela Steinhausová řešit příliš sporných situací. Ta, po které padl gól Herthy, byla výjimkou. Debut jí navíc usnadnilo i chování hráčů.

„Je pravda, že k chlapům býváme při reakcích agresivnější,“ přiznává Darida. „K Bibianě jsme se chovali jako džentlmeni. Když před vámi stojí žena, přece hned nebudete prskat. Nezaregistroval jsem, že by na ni někdo křičel.“

Tentokrát ne. Ale i tuhle nepříjemnou zkušenost už má osmatřicetiletá sudí, která je mimo trávníky policejní úřednicí, za sebou. A není to tak dávno.

Když v prosinci 2015 vyloučila záložníka druholigového Düsseldorfu Kerema Demirbaye, zvonila jí v uších ostrá slova: „Vy ženské nemáte v mužském fotbale co dělat!“

Demirbay vzal ostrý výrok hned zpátky, omlouval se i Peter Niemeyer z Herthy, který vzbudil rozruch, když Steinhausové před lety nechtěně sáhl na ňadro.

Tomu se zasmála, zato když jí Franck Ribéry z Bayernu v zápase německého poháru z legrace rozvázal tkaničku u kopačky, dala mu gestem jasně najevo, že podobné vtípky trpět nebude.

Pískat se učila od otce, který dřív také působil jako rozhodčí. A i teď je doma pod odborným dohledem – jejím partnerem je někdejší úspěšný anglický sudí Howard Webb.

Také díky jeho radám se teď dostala na vrchol. Osmnáct let poté, co začala jako hlavní rozhodčí řídit zápasy ženské bundesligy, poskočila na nejvyšší úroveň. Ale za bojovnici za ženská práva se nepovažuje.

„Takhle o tom vůbec nepřemýšlím, to jen lidé okolo mě,“ usmívala se po své nedělní premiéře. „Já prostě jen dělám to, co miluju – pískám fotbal.“