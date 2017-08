Tragédie, hrůza... Musíme najít impulz, hlásí brněnští fotbalisté

Není divu, že příznivcům dochází trpělivost. Zbrojovka se zmítá v křeči, která se stále stupňuje. V neděli Olomouci po tristním výkonu prohrála 0:3.

„V prvé řadě se musím omluvit fanouškům, protože nás podporovali v každém zápase doma i venku. Musím se omluvit za to, jakým způsobem jsme vstoupili do zápasu a jak jsme se prezentovali v průběhu utkání,“ pronesl zničeným hlasem Habanec už na tiskové konferenci.

Svatopluk Habanec

Omluva z jeho úst možná zazněla i poté, co stál tváří v tvář naštvaným příznivcům. Bude to však stačit? Situace Zbrojovky je čím dál zoufalejší. V lize je s jediným bodem poslední a včera rozhodně nevypadala jako mužstvo, které by se mělo chytit. „Z naší strany to byla tragédie,“ hlesl brněnský kapitán Petr Pavlík. „Úvod zápasu byl z naší strany strašidelný,“ věděl Habanec.

Rozjeté Sigmě totiž stačilo jen čtrnáct minut, aby bezradné hosty odrovnala. Dva zásahy Jiřího Texla a jeden Davida Housky znamenaly, že zbytek duelu se hrál jenom z povinnosti. „Byli jsme psychicky dole a neuměli jsme se z toho dostat,“ zoufal Pavlík. „Nehráli jsme, co jsme si řekli. Byli jsme zbytečně vysoko. Věděli jsme, že tam dávají prostrkávačky a kolmé balony, ale nepohlídali jsme si to.“

I důrazný stoper litoval fanoušky. „Obětovali neděli a přijeli nás podpořit. Je hrůza, že jsme se jim odvděčili takovým výkonem,“ posteskl si Pavlík.

Ve Zbrojovce teď musí rychle přijít na to, jak ze šlamastyky ven. „V noci bohužel nespím. Ale nevím, co změnit, jak tým nastartovat, co udělat líp. Prostě nevím,“ vyprávěl Pavlík. „Sedíme spolu po tréninku, po zápase, v autobuse, mluvíme o tom. Všechno se kupí a se... Byla bouřka, řešili jsme to i s klidnou hlavou. Věřím, že na to brzy přijdeme.“

Soudě podle čím dál častějšího pokřiku „Habanec ven“ fanoušci představu o řešení mají. „Je potřeba najít všechny možné prostředky, abychom našli impulz, aby se situace radikálně změnila,“ prohlásil sám kritizovaný kouč.