Petržela o pražských „S“: Dobře, že se něco děje. Ale změn je moc

Teď třiašedesátiletý kouč pracuje jako poradce pro Baník Ostrava a zblízka sleduje, jak se česká liga plní slavnými jmény ze zahraničí.

„Na jednu stranu jsem rád, že se něco děje,“ tvrdí. „Ale ptáte se trenéra, který preferuje mladé hráče. Já si je raději sám vychovám.“

Ale také jste ve Slavii, Spartě i Rusku zažil, jaké to je pracovat se silným majitelem v zádech.

Jasně. Je jednodušší, když vám vedení koupí kvalitního hotového hráče. Ale já tam teď tu kvalitu tolik nevidím. Podle toho, co jsem si přečetl, to zase tak skvělí hráči nejsou.

Vážně? Ani slávista Danny, s nímž jste se minul v Petrohradu, ale znáte ho jako soupeře?

Ten snad ano. Pamatuju si ho z Dynama Moskva, nebyl špatný. Ale dělat z něj Maradonu také nechci. Těžko se mi to posuzuje, protože jsem ho dlouho neviděl, jen v zápasech Ligy mistrů. Býval výborný do kombinace, hrál za reprezentaci, ale jak moc teď pomůže Slavii? To se špatně odhaduje. Už má svůj věk.

Stejně jako Altintop nebo Rotaň, které Slavia také přivedla.

Myslím, že kupovat staré hráče je nesmysl. Nemůžete čekat, že se budou zlepšovat. Jsou zkušení, takže v nějaké fázi pomohou, ale nahoru už nepůjdou. Já přivedl do Zenitu zkušeného stopera Hagena, byl kapitánem norské reprezentace, chlap jako hora. Vyplatil se, ale na jednu dvě sezony.

Vlastimil Petržela Uznávaný trenér se narodil 20. července 1953 v Prostějově. Ligu hrál za Brno, Cheb a Slavii, jako útočník nakoukl i do reprezentace. Ale ještě úspěšnější byl po skončení hráčské kariéry: trénoval Slavii, Spartu, Liberec, Bohemians, Olomouc, Mladou Boleslav, Žižkov nebo naposledy Baník Ostrava, úspěchy slavil i v Rusku, kde vytáhl Zenit Petrohrad z průměru až do ligové špičky. Nyní pracuje v Ostravě jako poradce majitele klubu Václava Brabce.

Právě to teď asi Sparta a Slavia hledají – potřebují hráče pro okamžitý úspěch.

Je vidět, že prahnou po úspěchu, ale nekoukají na budování mužstva. Obšlehli styl některých západních týmů, ale nevím... Doma asi úspěšní budou, ale v Evropě? U starších hráčů může být problém i s motivací, třeba v Rusku bylo dost takových, na kterých jste viděli, že hrají jen pro prachy, sami za sebe.

Ale asi souhlasíte, že velká jména ligu oživí a nalákají fanoušky.

Dej bůh, ať se to stane. Vždyť je to ostuda, jak to na stadionech vypadá. Baník hrál druhou ligu a přitom měl jednu z nejvyšších návštěvností v Česku, to není normální. Jestli budou lidi chodit na tahle velká jména? Snad ano, pokud budou ty týmy vyhrávat. Ale nevěřím, že přijde nějaká zázračná proměna.

Není změn ve Spartě a Slavii až moc?

Je. Já to nemám rád. Tým se musí sehrát, hráči si na sebe zvykají a zvlášť pro ty zahraniční je to těžké. Když jsem byl ve Slavii za Korbela, tak třeba Rus Tatarčuk si nezvykl vůbec. To byl kuřák, pil, v Česku si jen vyléčil zuby, protože když přijel, měl je celé shnilé. V kabině nemluvil, proto ani moc nehrál. Binič, další drahý nákup, byl sice výborný do kabiny, kamarádský, pomáhal ostatním, ale na hřišti to bylo taky o ničem. Já raději tlačil mladé kluky, Šmícu, Patrika Bergera, to mělo logiku a nějaký smysl.

V polovině devadesátých let jste byl i ve Spartě, kde slovenský majitel Rezeš sliboval, že přivede Matthäuse nebo Stoičkova.

Ten toho sliboval! Já mu nevěřil ani slovo. Kdo by s nimi jednal? To jsou všechno takové kecy... Neříkám, že slovenští majitelé neměli peníze, ale já je rád neměl, byl jsem šťastný, když jsem končil. Vyhráli jsme pohár, všichni jsme se koupali v bazénu, byla legrace, a když jsem se po dovolené vrátil, chybělo v kabině osm lidí! To jsem úplně ztratil chuť do práce a začal si přát, aby mě vyhodili.

Teď se Sparta vydala trochu jinou cestou než Slavia, hráče kupuje za velké peníze. Jak těžké pro ni bude unést tlak?

Tlak bude obrovský. Pokud vím, trenér Stramaccioni nebyl nikde moc úspěšný, to je pro něj trochu průšvih. Ale dobře, zkusili to se zahraničním trenérem, já to všechno beru. Také jsem byl první v Rusku, nevěděl jsem, co mě čeká, nakonec jsem to ustál. Ale nedělal jsem tolik změn, stavěl jsem na vlastních mladých hráčích.

Vzal jste si s sebou českého asistenta a pár českých hráčů, Stramaccioni se rovněž obklopuje lidmi, které zná.

Těžko se může obklopit samými Čechy, o kterých nic neví a kteří mu tam mohou dělat lumpárny. Asi zvolil dobře. Pár místních kolem sebe má, aby byl trochu v obraze, jinak by nevěděl, co se kolem něj děje.

Vám v Rusku vyčítali, že jste si přivedl Čechy?

Novináři se podivovali. Ale prezident reagoval rychle: Proč by si sem bral lidi, které nezná? Tyhle zná nejlíp. Já chtěl změnit způsob hry, hrát zónovou obranu a v tom mi mohli pomoct jen kluci z Česka.

Jak těžké je pro trenéra zorientovat se v novém prostředí?

Není to snadné. A ve Spartě teď o to těžší, že bude chtít hned výsledky, protože dala na přestupy nejvíc peněz. Záleží na tom chlapci, jak tlak ustojí. Pokud se mu to nepovede, potopí i lidi, které si přivedl. A dovedete si představit, že tam bude nervozita, protože každý z nich má rodinu, zodpovědnost... Když se nebude dařit, bude to malér.

A do toho jazyková bariéra...

Italové jsou takoví, že se jazyk neučí. Když Zenit vedl Spalletti, tak neuměl říct ani dasvidánija. Odmítal se učit, s ruskými hráči prý vůbec nekomunikoval. To můžu říct zcela upřímně, vím, že to tak bylo. Dokonce ani Capello se u ruského nároďáku s hráči rusky nebavil.

V Česku by mohla stačit angličtina, ne?

Podle mě ne, protože ne všichni hráči umějí – i když doba v tomhle pokročila. Ale v každé zemi hráči ocení, když na ně trenér mluví rodným jazykem. V Rusku dokonce jinak mluvit odmítali. Když na ně někdo promluvil německy, otočili se a řekli: Tady jsi v Rusku, tady se mluví rusky. Proto smekám před každým trenérem, který se prosadí v zahraničí a něčeho tam dosáhne.

Mohou změny, kterými česká liga prochází, v něčem uškodit? Třeba v tom, že mladí ve Spartě a Slavii nedostanou prostor?

Pokud by to pokračovalo do té míry jako v Rusku, tak to odnese reprezentace. Ti kluci nebudou mít kde hrát, budou je dávat někam na hostování, ale ostatní týmy také nejsou nafukovací. Může se to podepsat, ale to poznáme až časem.