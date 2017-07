Kalas prodloužil smlouvu s Chelsea, ve Fulhamu ale bude hostovat dál

Kluby o tom informovaly na svém webu.

Čtyřiadvacetiletý Kalas je hráčem Chelsea už od svých sedmnácti let, kdy přestoupil z Olomouce v létě 2010. Během sedmi let se mu však nepovedlo prosadit natrvalo do prvního týmu a většinou chodil po hostováních v Arnhemu, Kolíně nad Rýnem, Middlesbrough a naposledy ve Fulhamu. Tam patřil k důležitým oporám a pomohl týmu do play off o postup do nejvyšší soutěže, kde ale Fulham neuspěl.

Během léta se dohodl s Chelsea na prodloužení smlouvy do roku 2021 a odjel s týmem na soustředění, nakonec ale bude pokračovat ve Fulhamu. Ten ho získal na další roční hostování, což patřilo k prioritám klubu při posilování kádru.

„Jsme nadšeni, že máme Tomáše zpátky. Oceňujeme, jak za nás v minulé sezoně bojoval. Ukázal nejen skvělé schopnosti, ale také velké srdce a oddanost. Věříme, že s ním nás čeká skvělá sezona,“ řekl sportovní ředitel Fulhamu Tony Khan.