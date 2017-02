Případ nehrajícího Rosického. Kdy bude fit velká hvězda?

VŮDCE NEHRAJE. Tomáš Rosický (vlevo) by se jako přirozený lídr Spartě na hřišti moc hodil. V sezoně však zatím zvládl odehrát jen 20 minut proti Mladé Boleslavi. Není jisté, kdy zase nastoupí.

Během zimy fotbalová Sparta nasadila do přípravných zápasů 29 hráčů. Ten třicátý, nejslavnější ze všech, však jen přihlížel. Zdá se, že se to jen tak nezmění: poté, co kromě záblesku na 20 minut promarodil celý podzim, nestihne Tomáš Rosický ani začátek jara. Příběhu velkého návratu chybí hlavní pointa – aby se z „nehrajícího kapitána“ stala opora na hřišti.